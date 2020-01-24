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港韓UNIQLO虧損 迅銷降盈利預測

【明報專訊】經營UNIQLO、GU快速時尚品牌的迅銷（6288）公布，首季經營溢利及綜合收益雙雙下跌，當中綜合收益按年跌12.4%至916億日圓，綜合收益總額按年跌3.3%至6234億日圓，主要受韓國及香港UNIQLO錄得虧損，加上日本UNIQLO事業分部的溢利改善未及預期影響。集團整體毛利率50.2%，按年跌0.2個百分點。

派息料維持每股500日圓

集團又提出，為了反映整體第一季及12月份業績表現不如預期，並考慮韓國、香港目前的情況，對海外UNIQLO事業分部下半年度的預測值向下修正，下調截至今年8月底財年的預測，包括將綜合收益預測下調600億日圓或2.5%，至2.34萬億日圓，令原來預期收益增長6.7%降至僅增長2.2%。

綜合溢利則預測下調300億日圓或10.9%至2450億日圓，令原來預期溢利增長1.5%，轉為跌4.5%；全年純利由原來1750億日圓降至1650億日圓，降幅達5.7%，令原來全年純利增長7.6%降至僅1.5%。但集團維持全年派息預測，每股股息為500日圓，當中包括中期、末期各250日圓。

日本UNIQLO首季收益按年跌5.3%至2330億日圓，經營溢利按年增加1.6%至385億日圓，包括網店的同店銷售跌1.4%。海外UNIQLO方面，首季收益按年含3.6%至2807億日圓，經營溢利按年28%至378億日圓，當中因韓國及香港收益大幅下降及錄得經營虧損所致。大中華地區雖錄得收益增長而溢利下降，但在除去匯率因素影響後則錄得收益及溢利雙增長。

相關字詞﹕下調預測 同店銷售 迅銷

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