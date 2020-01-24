豬價回落 中國12月CPI低預期

中金：本月CPI或「破五」

內地去年全年CPI按年升2.9%，達中央設下的3%以內目標範圍，但因豬瘟肆虐，全年升幅較2018年仍擴大0.8個百分點。12月內地食品按月價格僅有鮮菜及鮮果上升，分別升10.6%及0.6%。肉蛋類均下跌，蛋類價格按月跌4.7%，畜肉類價格按月跌3.8%，其中豬價下跌帶動CPI下行0.27個百分點。其他肉價亦好轉，雞、鴨肉價格由升轉跌，按月分別跌4.9%及1.9%。國家統計局城市司高級統計師沈贇表示，生豬生產有積極變化，加上中央及地方陸續投放儲備豬肉、進口量有所增加，豬肉供給緊張狀况進一步緩解。

PPI跌幅超預期 連挫6個月

另外，12月工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.5%，略超預期0.4%跌幅，PPI連續6個月錄得負增長，全年PPI按年挫0.3%。12月按月跌幅收窄0.9個百分點。生產資料價格按年跌1.2%，跌幅收窄1.3個百分點；生活資料價格按年升1.3%，升幅回落0.3個百分點。主要行業中，黑色金屬礦採選業按年升8.8%，化學原料及化學製品製造業按年跌5.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業按年跌1.8%。石油和天然氣開採業由跌轉升，按年升5.8%。