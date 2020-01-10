經濟
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摩通看淡商場股 住宅商廈暫受壓

【明報專訊】去年本地地產股尤其是收租股跑輸大市，但摩根大通亞洲房地產和香港研究主管梁啟棠昨日發表報告指，指收租股此前已經出現價格調整，因此調升太古地產（1972）及置富產業信託（0778）至優於大市評級，前者昨日升3.4%，後者升1%。

梁啟棠預期，地產行業今年會表現向下，但是住宅及寫字樓租金受壓的情况，相比起零售物業而言只屬暫時性。他估計香港住宅樓價全年會下跌10%，不過預期今年第二、三季會復蘇，但零售業的向下調整屬結構性，因此給予九龍倉置業（1997）及希慎（0014）「差於大市」評級。九置昨日升2.7%，希慎則跌3.6%。

梁啟棠續稱，香港樓價會因應失業率潛在上升而受影響，但是在過去10年，影響香港住宅樓價的驅動因素，即市場的流動資金方面，在過去12個月更見到淨流入400億元，因此預料短期內樓價有機會受本地經濟表現而溫和向下調整10%後，隨着首季有更多新盤推出，令市場情緒改善。

內地消費增 恒隆九倉看俏

在中環及非核心寫字樓的租金方面，梁啟棠預期會在今年分別下跌15%及5%至10%。由於寫字樓招租與中國PMI掛鈎，而PMI開始反彈，因此該行提升置地控股及太古地產的評級。隨着內地的消費增長持續，他亦看好內地的零售業主如恒隆地產（0101）及九倉（0004），給予「優於大市」評級。恒隆昨升2.1%，九倉升3.6%。

相關字詞﹕會德豐 太古地產 新世界 恒基地產 長實 希慎 九龍倉 九龍倉置業 梁啟棠 摩根大通

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