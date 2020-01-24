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恒指尾市急升 再創5個月高 逾200億資金追買科網體育用品股

【明報專訊】伊朗局勢稍為緩和，市場重新聚焦中美貿易戰，恒指昨日高開279點，至午後傳出國務院副總理劉鶴將率團赴美消息，恒指漲幅擴大，至「U盤」時段持續抽升，最終升473點，收報28,561點，以全日最高位收市，不但升破28,500點關口，亦再次升至去年7月底以來的高位，離元朗「721」事件前水平相差約200點。

明報記者 溫藹紅

回顧過去半年，受本港反修例運動影響，本地股跑輸，國指跑贏恒指逾4個百分點（見圖）。恒指與國指的走勢變幅差距，自去年8月起逐步擴大，反映市場在社會動盪下，普遍看淡本地公司發展，反之更趨向看好中資企業。

昨日國指升幅亦跑贏恒指的1.68%，國指收報11,281點，升1.82%或201點。主板成交額增至957億元。

高盛料舜宇毛利率升 目標價150元

各大行紛紛唱好科技及體育用品股，帶動昨日有逾200億元資金湧入這兩大板塊。阿里巴巴（9988）再創新高，升2.28%，收報215.6元；騰訊控股（0700）升逾2%，重上390元。閱文（0772）升7.8%至40元。手機相關股方面，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）分別升6.66%及4.4%，收報141元及66.4元，小米（1810）升3.8%至11.5元。

高盛發表報告引述舜宇光學管理層稱，對今年前景保持信心，估計公司毛利率受各因素推動，包括手機鏡頭應用增加、鏡頭模組毛利率復蘇、手機及汽車鏡頭市佔率提升等。該行將維持舜宇光學「買入」評級，予12個月目標價150元。

舜宇同日公布12月手機鏡頭出貨量1.27億件，按年升67.8%。

瑞信表示，科技股去年跑贏大市，受惠於企業盈利及智能手機增長復蘇、5G發展等，不過，科技股走勢未必如去年般順利，指去年第三及第四季的部分需求是源於對關稅增加的憂慮，及華為積極買貨所致。但該行又指，香港及中國科技板塊的升值重新得到支持，主要受惠於中美緊張關係或降溫，及部分貿易關稅影響暫時消除，預料板塊今年將繼續錄得正回報。該行推薦阿里巴巴，目標價高達291元。

大和：科網股強勢 薦阿里騰訊

大和指，相信今年科網股在利好因素帶動下將持續強勢，當中包括落後地區的電子商貿仍在發展中、遊戲視頻及電子商貿業務將面向國際等，預計科技股前景樂觀，股價有望上揚。首推核心盈利強勁的阿里巴巴，及今年廣告收入或將復蘇的騰訊，同時給予兩者「買入」評級，目標為250元及450元。

相關字詞﹕阿里巴巴 瑞信 高盛 舜宇光學 體育用品股 科網股 中資企業 國指 恒指 中美貿易戰

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