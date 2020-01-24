港視去年第四季GMV按年增39%

平均每日訂單量升金額跌

港視去年第四季平均每日訂單數量均有顯著增長，10月至12月的平均每日訂單數量分別為1.95萬單、1.81萬單、1.87萬單，分別按年增長51.2%、48.4%、53.3%。

但平均訂單值則下降，去年第四季每月平均訂單金額為456元、459元、467元，較2018財年同期跌6.6%、7.5%、9.5%。每月平均每日訂單總商品交易額去年第四季分別為890萬元、830萬元及870萬元，較2018財年同期分別增長41.3%、36%、38.1%。

2019財年GMV增21%

在2019年8月，集團副主席兼行政總裁王維基將2019財年GMV目標由32億元下調到27.5億元，最終2019財年GMV為27.8億元，較2018財年GMV約23億元增長20.9%；原本港視打算開至120間O2O體驗店，在8月公布下調至65間，截至2019年底，集團O2O體驗店為60間。

集團表示，訂立電子商貿業務在2020財年全年訂單量總商品交易額目標為33.8億元，按年增長21.6%，視乎現時社會事件及經濟狀况的發展，亦將按市况、其他可推動業務增長的可行方案及電子商貿發展方向再對O2O門市發展計劃作出評估。

港視昨收報3.57元，升0.04元或1.13%，成交額1229萬元。