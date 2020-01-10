經濟
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陳茂波：準備「大力」增支出撐經濟

【明報專訊】本港經濟面臨外憂內患，財政司長陳茂波接受彭博電視訪問時稱，香港政府正準備「大力」增加支出以支持正在下滑的經濟，幫助那些處境不利的人。陳茂波亦警告，香港失業率將會上升，承諾在2月26日所公布的財政預算案，在推出額外刺激措施的同時會維持基礎設施及公共服務支出。

陳茂波稱，鑑於政府多年來積累大量財政盈餘，政府有能力和財政資源渡過這場經濟衰退。陳茂波重申，政府尚未決定會否派錢，但這一舉動或會導致出現超過1000億元的赤字。

排除調整聯繫匯率制度可能性

另外，他排除調整香港聯繫匯率制度的可能，指港府無意檢討聯繫匯率制度，在任何情况下都不會。對於香港出現資本外流，以及人才流失，陳茂波稱，本港銀行體系和市場保持穩定。

由去年反修例風波起至今，港府宣布一系列刺激措施，涉資約250億元，但被經濟學家批評效用輕微，刺激措施支出不及香港GDP的1％，截至10月，香港財政儲備為1.05萬億元。

陳茂波在上一份財政預算案中，推出429億元的紓困措施，包括稅收減免、對科技行業的投資及其他社會支出，現時政府估計今個財年將錄得赤字。

對於有企業呼籲業主減租，陳茂波認為市場會自行調整。他說：「我們（政府）已做了自己的本分，我們亦鼓勵私營企業共同努力，以長遠眼光對待業務合作關係……但是歸根結柢，這是市場經濟。」

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