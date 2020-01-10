被指商場拒減租 新地：因應情况免租重組租約

新地表示，集團明白到商場租戶在近月的社會事件中受到不同程度的影響，為紓緩商戶的經營壓力，新地為租戶因應不同情况提供減免租金安排。同時，由於不同行業租戶於期間受影響的程度不一，新地亦會按個別租戶的營運狀况提供免租期或重組租約。在續約或簽新租約時，更已按最新市場情况調節租金。

斥資數千萬鼓勵消費 吸引人流

之前新地宣布寬減商場整天停業當日的租金及其他相關費用，亦對商場部分時段受影響的日子，會按個別商戶的營運情况與其協商，適當處理減免租金和相關費用。其亦有從多方面積極刺激人流與消費，幫助商戶做生意。當中包括推出總值數千萬元的鼓勵消費措施，其中包括透過新地商場綜合會員計劃The Point by SHKP的積分優惠，以及直接與商戶安排之購物優惠券，從多方面刺激消費，吸引人流。其亦投入大量人力物力，盡快修復被破壞的設施和商舖，甚至通宵進行工程，以讓商舖和商場盡快恢復營業或營運。新地亦增聘了大量人手加強保安和維持秩序等。