經濟
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瑞銀：港零售「至少衰3年」 看淡收租股

【明報專訊】瑞銀日前發表報告，表示雖然近期香港社運事件有緩和迹象，但參考2014年佔中事件影響，以及內地政策變化，預期香港零售「至少衰三年」，因而看淡太古地產（1972）、九倉置業（1997）等零售收租股，更下調其評級至「沽售」，惟由於樓價穩固，對本地地產股則仍保持樂觀態度。

參考2014年「佔中」 旅遊零售業18月始恢復

瑞銀表示，參考在2014年的佔中行動結束後，香港旅遊及零售業花18個月才能重建遊客的信心，加上目前中央政府正透過減稅降費及打擊代購逃稅，以刺激內地消費；而減稅及人民幣疲弱或令中港兩地價格差異收窄，認為香港零售業至少需要三年時間才能恢復。

該行表示，目前應關注中央會否提供政策上支持；又預期今年本地零售商戶的租金將按年跌15%，高檔購物中心租金則按年跌10%至15%。

太地冠君希慎九置評級降至「沽售」

此外，顧及因本地營商環境持續惡化，將令寫字樓需求受壓，估計今年中環商廈空置率將會上升，甲級寫字樓的租金將會下調10%至15%。該行將太古地產、冠君（2778）、希慎（0014）及九倉置業評級下調至「沽售」。只有領展（0823）及恒隆（0101）因旗下物業較不受經濟下滑影響，各自維持「中性」及「買入」評級。

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