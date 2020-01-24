日資股東擬售City'Super持股 初步作價最高31.1億 公司CEO：非主動求售

指潛在交易與近期本地事件無關

City'Super創立於1996年，是原西武百貨高層石川正志在公司香港業務易手後，由日本三黃集團提供資金創辦。City'Super旗下主要有3個品牌，包括「City'Super」、「LOG-ON」及美食廣場「CookedDeli」，在港合共擁有21間分店，於上海及台灣分別有7間分店。

集團行政總裁姜炳蘇回應媒體查詢時指並非公司主動求售，是次潛在交易亦與近期本地事件無關，但表示如果「有人欣賞」，亦不排除出售持股。

吳光正家族持股39%

目前三黃集團持有City'Super Group約60.92%股權，其餘的39.08%則由吳光正家族持有。本報昨日亦透過九倉（0004）向吳光正查詢有關交易詳情，獲回覆指City'Super屬吳光正私人投資，因此對該公司的業務無可奉告。

有不願具名的零售行業分析員認為，近期本地事件雖然對零售一定打擊，但主要是在藥妝等商戶，對超市的影響實際上不太大，亦預期超市的收益不會因此而蝕太多，估計未必會是City'Super股東賣盤的原因。

分析員：料港上升空間有限考慮賣盤

該分析員估計，管理層可能是因為日式超市的業務在香港的上升空間有限，才考慮賣盤。他同時提到，租金高亦是其中一個因素，其所在的時代廣場分店近期亦頻受影響，惟未見減租，預期隨着LVMH後可能會現退租潮。

事實上，全屬日資的百貨公司或超市在港已經買少見少。港人所熟知的崇光百貨，其母企在2001年已易手予劉鑾雄兄弟及新世界發展（0017）已故主席鄭裕彤，集團後來亦以利福國際（1212）的名義上市；一田百貨前稱「西田百貨」，原本由日本西友全資擁有，惟後於2006年將其轉手予新地（0016）；2018年UNY亦獲恒基發展（0097）以3億港元收購香港零售業務（見表）。因此倘若City'Super落實賣盤後，在港的全日資百貨公司或超市，可能只剩下Aeon等少數仍由日資控制。

明報記者 葉子晴