惠州新盤供應過剩 追落後寧選肇慶

惠港青年交流促進會主席余碩衡在上周本欄指出，惠州每年平均新增私人住宅供應高達17萬多伙，從開放式、一房、兩房、三房到別墅均供應充足，因此港人在當地置業一定要細心選擇地區，並且慎選有實力的發展商。

肇慶千呎新盤售50萬 升值空間大

而李海文在今次訪問也有類似觀點：「我是不會拿惠州新盤來港銷售的，因為當地住宅新增供應真的很多，市政府亦無規劃先發展哪些地區，而是短期把大量供應推出市場。」

李海文建議，假如港人有興趣追落後，寧選樓價僅每方米5000元人民幣的區內西部城市肇慶，「大灣區9個內地城市中，肇慶版圖最大，第二是惠州，但肇慶市政府暫時只會發展部分地區，因此新增住宅供應較惠州可控；而且肇慶將來亦會興建新的機場及大學，是大灣區城市的後起之秀，當地住宅升值空間亦較大」。

他續說，肇慶市中心千呎新盤單位目前僅售50萬元人民幣，屬不少港人可輕易負擔的水平。

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