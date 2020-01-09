正順地產代理李海文：大灣區買樓選市中心大發展商

過去一年多以來海外及大灣區樓盤在港銷情轉旺，近月愈來愈多相關代理行在港開業，例如正順地產代理（香港）上周六在位於旺角家樂坊的寫字樓舉辦開幕儀式，作為負責人的李海文在此前一日、上周五接受訪問暢談公司的發展大計。

正如同業CK創紀環球創辦人陳彬仁上月接受本欄訪問時所言，由於海外及大灣區樓盤的供應無限，本港相關代理市場屬百花齊放全面競爭，面對強敵環伺，經驗豐富的李海文在訪問中一開始便說明本身的最大競爭優勢，母公司正順地產代理實力強勁：「我們在珠海有二百多間分行及約三千名代理，規模在珠海屬最大。」

母公司為珠海最大物業代理

李海文表示，是次選擇與正順地產代理合作，負責香港分行營運與決策，原因是對方是珠海最大物業代理，在珠海以至大灣區均具備龐大的一手及二手銷售網絡，除了與眾多發展商已建立長期合作關係可以取得優質新盤銷售外，亦可幫助業主收樓後在二手市場放租放售，有助他實踐幫助港人在大灣區置業賺錢的理念。

至於李海文本身的資歷，他指自己是土生土長的香港人，並且有逾30年本港及大灣區地產代理專業經驗，在1990至2000年代在本港代理業打滾逾20年後，2011年起轉到珠海發展，2014年曾出任本港某家大型代理公司澳門工商鋪業務負責人，當時他亦在澳門大學持續進修學院教授投資課程，與不少澳門年輕人接觸，發現澳門與本港一樣樓價高企，兩地年輕人均有買不起本地樓的問題；他當時想出一個很簡單的解決方法，就是鼓勵澳門年輕人「走出去」買樓投資珠海住宅，等賺到錢後始再回澳門置業。他表示：「在2014年的時候，港珠澳大橋已動工興建，而珠海橫琴亦正在招商引資，我研究過珠海市政府在這方面做得不錯，成功吸引不少大型企業進駐橫琴，知道珠海樓市具備爆炸力，便在投資課程上推介同學在珠海置業。」

經手售出逾百伙 買家多賺錢

另外，李海文早於2011年起開始與1% Anthony合作，在本港教授投資課程，由最初教投資本港工商鋪，至2014年帶團去珠海買樓；本港連同澳門投資班的學生，加上其他途徑，至今他經手出售的珠海新盤逾100伙，他指過程中他可賺取銷售佣金，他在珠海置業的學生可坐享物業升值潛力，「2014年珠海市中心香洲區新盤樓價為每方米8000至1.2萬元人民幣，市中心優質地段樓價為1.7萬元人民幣，經過5年的快速升值，市中心二手樓價現已翻一番至3萬多元人民幣」。

李海文本身亦在2014年以百多萬元人民幣買入珠海市中心香洲區格力廣場70多平方米住宅單位，當時每方米售1.7萬元人民幣，現已升值至3萬多元人民幣，對於這項成功投資他甚感自豪，「當年我以每方米1.7萬元人民幣買入格力廣場住宅單位時，身邊的朋友都說我買貴貨，但該項目至今已升值近倍，主要因為它地理位置優越，位於當地主幹道九洲大道中附近，5分鐘可到拱北，15分鐘可到九洲港，而且發展商具備實力，樓宇建築質素佳，外牆設計時尚，加上物業管理到位，這些有利因素都提升該樓盤的價值」。

珠海樓價5年倍升 料升勢未完

除珠海市中心香洲區的樓盤外，李海文亦有代理斗門區樓盤在港澳銷售，實行「百貨應百客」，他解釋：「雖然香洲區的住宅最有投資價值，但當時好多港人接受唔到珠海樓也要賣每平方米萬多元人民幣，於是選擇在斗門區置業，這些樓盤同樣鄰近主幹道，當時售價為每方米8000多元人民幣，至今亦錄得可觀升幅。」

李海文表示，自己對珠海房地產市場頗熟悉，在當地亦有一定知名度，近年更獲在長三角起家的內房企業旭輝（0884）委任為深圳事業部大灣區及粵西地區顧問，「旭輝是有實力的內房企業，與宏安地產（1243）合作發展的本港油塘新盤曦臺在2019年初也熱賣，能夠獲旭輝委任為顧問，也算是一種認可」。

所謂平靚正新盤 或藏爛尾陷阱

在珠海房地產市場打滾多年的李海文於2017年曾在當地開設地產代理公司，但獨資經營一年多後，於2019年決定與珠海最大的地產代理公司正順合作，負責香港業務。他形容，自己的強項是「接地氣、沾露珠」，是一個真正了解大灣區的香港人，正順地產代理則具備珠海龐大的分行及代理網絡，「目前大灣區的9個內地城市均在發展，但是否全部物業有投資價值呢？當然不是！你要看看當地有多少新增人口進駐、營商環境如何、個別地區有否學校及醫院等優質生活配套，不要盲目去買，我們對這些情况比較了解，若港人有興趣投資大灣區物業，歡迎隨時與我們交流；若港人早已買入大灣區物業，但暫時租不出，也可委託我們代勞」。

至於港人現時在大灣區置業有何地方需要注意呢？李海文表示，目前他仍然最看好珠海市中心住宅的升值潛力，並教路在區內買樓最重要是切記便宜莫貪，避免跌入爛尾樓陷阱，「很多香港人買大灣區樓都要求平靚正，但我坦白告訴你，假如真的有平靚正的樓盤，應該早已被當地人搶購了；（若有代理對你說有平靚正樓盤的話）他不是欺騙你，你應該偷笑，過去有很多這些新盤都是爛尾收場」。

租金回報偏低 着眼升值潛力

李海文強調正順地產代理（香港）的經營方針實際，代理銷售的新盤不會提供不切實際的租金回報保證，該行希望致力做到兩點，包括若屬樓花新盤，會做足盡職審查，把樓盤爛尾的風險減至最低，以及幫助業主以市價租出物業。不過，他亦提醒港人須接受目前大灣區大部分住宅租金偏低的現實，投資着眼於長線升值，「租金低是一定的，例如中山千呎住宅單位每月租金只有2000多元人民幣，投資這些城市只能講升值潛力，例如上世紀90年代的深圳千呎住宅月租也只是2000多元人民幣，你要着眼於將來發展」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]