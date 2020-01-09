去年大埔一手盤沽近4000伙冠各區

屯門新盤去年平均成交實呎1.5萬

排名緊隨大埔的是將軍澳及西貢區，去年售出3157伙一手單位，佔約17%，主要來自會德豐（0020）日出康城7期MONTARA、9期MARINI，以及南豐LP6、新地晉海等餘貨。至於第三位為屯門區，錄得2351宗成交，佔約13%。

若以實用呎價劃分，不包括村屋物業以及部分特殊個案等下，去年售出新盤單位中，實呎逾1.5萬至2萬元最多，佔約48%；實用呎價逾2萬至3萬元佔約25%；至於1.5萬元或以下佔比亦達23%：餘下實用呎價逾3萬元佔約4%。美聯首席分析師劉嘉輝指，若以18區平均實呎劃分（以該區去年所有售出新盤單位總成交金額、除以總實用面積計算），去年新盤平均實呎最便宜區份為屯門，錄得1.5萬元。至於去年新盤平均實呎最貴依然為港島，當中南區去年售出新盤單位僅29伙，平均實呎卻達6.2萬元，為18區之中最高，與區內大潭道45號、淺水灣道90號及深水灣徑8號等豪宅成交帶動有關。