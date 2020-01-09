去年大埔一手盤沽近4000伙冠各區

【明報專訊】去年新盤市場全年錄約18679宗成交，除相對2018年錄約1.58萬宗按年增加18%外， 更創2013年一手新例實施後的6年新高紀錄。據美聯統計，去年以大埔售出一手單位佔最多，期內售出3953個單位，佔同期整體成交量約21%，售出單位料主要來自新地（0016）雲滙、鷹君（0041）朗濤、信置（0083）逸瓏灣8及億京海日灣II等大埔白石角樓盤。
屯門新盤去年平均成交實呎1.5萬
排名緊隨大埔的是將軍澳及西貢區，去年售出3157伙一手單位，佔約17%，主要來自會德豐（0020）日出康城7期MONTARA、9期MARINI，以及南豐LP6、新地晉海等餘貨。至於第三位為屯門區，錄得2351宗成交，佔約13%。
若以實用呎價劃分，不包括村屋物業以及部分特殊個案等下，去年售出新盤單位中，實呎逾1.5萬至2萬元最多，佔約48%；實用呎價逾2萬至3萬元佔約25%；至於1.5萬元或以下佔比亦達23%：餘下實用呎價逾3萬元佔約4%。美聯首席分析師劉嘉輝指，若以18區平均實呎劃分（以該區去年所有售出新盤單位總成交金額、除以總實用面積計算），去年新盤平均實呎最便宜區份為屯門，錄得1.5萬元。至於去年新盤平均實呎最貴依然為港島，當中南區去年售出新盤單位僅29伙，平均實呎卻達6.2萬元，為18區之中最高，與區內大潭道45號、淺水灣道90號及深水灣徑8號等豪宅成交帶動有關。