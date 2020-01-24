3日8新盤共推售512伙

另今日截止認購登記、估計過去6日累收約220票的萬科（香港）西營盤新盤15 Western Street，明日將首輪發售50伙，暫超額認購3.4倍。至於資策（0497）牽頭發展的東半山皇第，周六亦首次推出1個實用面積2846方呎複式單位招標。

Wetland Seasons Park周末次輪賣335伙

雖然昨日新盤成交不足10宗，但不乏豪宅成交。新地旗下馬鞍山現樓項目雲海別墅，日前透過招標以逾1.15億元、呎價直撲3.1萬元售出一幢洋房，成交價及呎價均創馬鞍山住宅新高紀錄後，昨最新售出Violet Avenue 5號洋房，成交價為7444.48萬元；以該洋房實用面積2908方呎計，實呎2.56萬元。

據成交紀錄冊顯示，買家採先住後付計劃，最長可獲1830日、即約5年特長成交期，但若於720日成交（約2年），可獲成交價3%回贈，即涉約223萬元；另買家可獲提前入住資格。雲海別墅去年11月開售以來累沽37幢洋房，佔項目洋房總數67幢約55%，估計套現約22億元。

峻源今年首周暫沽5伙

鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，最新透過招標以2410.6萬元，售出8A座11樓B室，屬實用面積1233方呎3房單位，實呎19551元。據成交紀錄冊顯示，買家先付5%訂金即約120萬元後，餘下95%可於項目今年7月入伙時始需上會。朗濤今年暫時累積售出4伙，套現約4770萬元。

另中信泰富馬鞍山峻源，繼續以招標形式發售，最新以1680萬元售出2座16樓B室，屬實用面積922方呎3房單位，實呎18,221元；買家先付10%訂金即約168萬元後，餘下90%可於項目今年8月入伙時上會。峻源今年首周暫沽約5伙，套現逾9500萬元。