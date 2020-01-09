施永青料今年樓價跌5%至10%

中原集團暫未擬裁員或縮減分店

施永青續稱，近期部分新盤銷情理想，可能與單位面積較細、或價錢較吸引有關，預計春節後樓市將出現小陽春。此外，施認為現時本港樓價跌幅較小，相信特區政府可能要待樓價出現明顯回落、並且預期有關措施不會刺激樓市明顯反彈，才考慮放寬現時的辣招，但相信港府或會先考慮撤銷部分額外印花稅。

預計春節後樓市現小陽春

至於另一龍頭地產代理美聯（1200），集團主席黃建業日前表示，本港樓市今年將出現「U形」走勢，上半年繼續回落，但跌幅會收窄，下半年雖然可望回升，但全年樓價升幅預料最多只有5%。黃認為，今年樓市小陽春已經在新盤熱銷帶動下，「偷步」於春節前出現，惟基於市民入市信心仍未足夠，小陽春將「來去匆匆」，期間交投量雖然回升，但樓價仍攀升乏力，形容屬「不一樣的小陽春」。

黃建議，有意入市的人士，要把握機會「做好功課，執盤自用」，業主「見好就收，趁勢放盤」。