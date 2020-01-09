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施永青料今年樓價跌5%至10%

【明報專訊】踏入2020年，香港社會和經濟繼續受反修例風波、中美貿易戰等因素影響之際，地產界紛為今年樓市作預測。中原集團主席施永青昨日出席一個論壇活動後表示，隨着香港及全球經濟增長放緩，影響本港市民就業情况及加薪幅度，預期今年樓價有機會下跌5%至10%，惟中原集團暫時未有裁員或縮減分店計劃。

中原集團暫未擬裁員或縮減分店

施永青續稱，近期部分新盤銷情理想，可能與單位面積較細、或價錢較吸引有關，預計春節後樓市將出現小陽春。此外，施認為現時本港樓價跌幅較小，相信特區政府可能要待樓價出現明顯回落、並且預期有關措施不會刺激樓市明顯反彈，才考慮放寬現時的辣招，但相信港府或會先考慮撤銷部分額外印花稅。

預計春節後樓市現小陽春

至於另一龍頭地產代理美聯（1200），集團主席黃建業日前表示，本港樓市今年將出現「U形」走勢，上半年繼續回落，但跌幅會收窄，下半年雖然可望回升，但全年樓價升幅預料最多只有5%。黃認為，今年樓市小陽春已經在新盤熱銷帶動下，「偷步」於春節前出現，惟基於市民入市信心仍未足夠，小陽春將「來去匆匆」，期間交投量雖然回升，但樓價仍攀升乏力，形容屬「不一樣的小陽春」。

黃建議，有意入市的人士，要把握機會「做好功課，執盤自用」，業主「見好就收，趁勢放盤」。

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