補習天后Amanda斥2750萬「首置」入市紅山半島

土地註冊處顯示，紅山半島3座中層B室，實用1013方呎，上月中連車位以2750萬元易手，實呎27,147元，買家以TANN AMANDA作登記，與補習天后Amanda Tann陳如敏同名，料為同一人；資料顯示，買家今次只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。原業主於2015年以約2186萬元購入，持貨4年，帳面獲利564萬元，賺幅約25%。

餐廳老闆3850萬購康樂園蝕讓貨

另外，康樂園4街單號屋，實用面積2520方呎連約4094方呎花園，土地註冊處資料顯示，上月以3850萬元易手，實呎15,278元，較業主叫價5200萬元勁減1350萬元或近26%，原業主2015年中以約4334萬元購入，帳面蝕讓約484萬元，若連同釐印及代理佣金等使費，持貨4年多，估計實質損手約750萬元離場，蝕幅超過17%。買家以柯鎮平（OR CHUN PING DECADE）作登記，與亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁中英文名相同，料為同一人。成立於2007年的亞洲國際餐飲集團，去年中在港已開設第100間分店，旗艦品牌包括「百份百餐廳」等。