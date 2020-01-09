經濟

香港地產

下一篇 上一篇

太古城今年首周8成交 及上月一半 業主增議價空間 部分買家春節前趕入市

【明報專訊】農曆新年將至，有部分買家怕春節後樓價回升，趁業主願意增加議價空間下，提早於春節前入市，其中港島龍頭屋苑、鰂魚涌太古城，今年首周暫錄8宗成交，已達上月全月一半，最新一個3房單位，以1388萬元售出， 雖較業主叫價低逾一成，但仍屬市價成交。此外，新界大型上車屋苑沙田第一城，今年首周亦錄6宗成交，更為上月全月的六成。

明報記者 林尚民

美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，今年首周太古城已錄得8宗買賣成交，平均一日一成交，交投表現不俗。翻查資料，該屋苑上月錄得16宗買賣，換言之，在一周內，太古城成交量已達上月全月的一半。最新一宗成交為太古城隋宮閣高層F室，實用716方呎，3房間隔，原業主去年7月以約1500萬元放盤，最近已累減至1400萬元，雙方議價後以1338萬元「意頭價」易手，實呎18,687元。原業主2013年7月以約960萬元購入，帳面獲利約378萬元或39%。

第一城首周暫錄6宗成交

另美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城今年首周已錄6宗成交，而屋苑上月全月共有10宗買賣，即本月首周交投量已達上月全月六成，最新一宗成交為沙田一城36座高層A室，實用478方呎，3房間隔，成交價750萬元，實呎15,690元，該單位對上一層同面積A室，2018年7月曾以800萬元售出，即現時成交價較近一年半前低50萬元或6%。原業主2009年以304萬元購入，帳面獲利446萬元或近1.5倍。

「白居二」客515萬購德強苑2房戶

此外，新一批「白居二」客繼續入市，樂富德強苑B座中層8室，實用404方呎，2房間隔，以515萬元獲新一批「白居二」買家承接，實呎12,748元。原業主2001年以109萬元未補價購入，帳面獲利406萬元或3.7倍。另有市場消息稱，沙田河畔花園B座一個頂層連天台戶，實用242方呎，連277方呎天台，去年8月叫價540萬元放售，最新以488萬元售出，實呎20,165元。原業主2015年370萬元購入，帳面獲利118萬元或31%。

茅莆村單號屋2000萬 9年實蝕9%

不過，村屋市場錄蝕讓成交。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄稱，西貢茅莆村單號村屋全幢，建築面積2100方呎，4房2廳間隔，連700方呎天台，以2000萬元沽出，建呎9524元。 原業主2010年2030萬元購入，帳面蝕30萬元，連同使費料實蝕約150萬元或9%。

上 / 下一篇新聞

中信賣中港麥當勞22%股權 底價24億 同系中信資本：積極競投 料無礙維持控股權
中信賣中港麥當勞22%股權 底價24億 同系中信資本：積極競投 料無礙維持控股權
僅3年便減持原因未明
僅3年便減持原因未明
九毛九凍資1400億 新石超購逾千倍
九毛九凍資1400億 新石超購逾千倍
高盛：港交所冀吸50家中概股來港
高盛：港交所冀吸50家中概股來港
港股失10天線 物管教育逆市升
港股失10天線 物管教育逆市升
陳茂波料下財年仍錄赤字 本財年預算赤字最多800億 佔GDP不超過3%
陳茂波料下財年仍錄赤字 本財年預算赤字最多800億 佔GDP不超過3%
羅兵咸預料 今年零售續倒退
羅兵咸預料 今年零售續倒退
港股中資市值佔比突破七成
港股中資市值佔比突破七成
趁高減持騰訊 劉熾平套近2億
趁高減持騰訊 劉熾平套近2億
中海外去年合約銷售增25%
中海外去年合約銷售增25%
前匯控一姐回歸新加坡華僑銀行 任常務總裁兼環球批發銀行主管 直接向CEO匯報
前匯控一姐回歸新加坡華僑銀行 任常務總裁兼環球批發銀行主管 直接向CEO匯報
友邦區域CEO蔡強離任
友邦區域CEO蔡強離任
光伏股天保能源 申請H股全流通
光伏股天保能源 申請H股全流通
徽商行傳入股新包商行
徽商行傳入股新包商行
油組：伊拉克石油設施安全 承諾有需要時增產 油價衝高後回落
油組：伊拉克石油設施安全 承諾有需要時增產 油價衝高後回落
市傳巴菲特入股波音
市傳巴菲特入股波音
英央行行長：環球央行「彈盡」難抵衰退
英央行行長：環球央行「彈盡」難抵衰退
張兆聰：豬價回升 萬洲轉強
張兆聰：豬價回升 萬洲轉強
劉宇亮：港交所憧憬中概股回流 逢低吸部署中長線
劉宇亮：港交所憧憬中概股回流 逢低吸部署中長線
梁志麟：政局不明朗 加元有支持
梁志麟：政局不明朗 加元有支持
李曉佳：港商界與中央關係日益微妙
李曉佳：港商界與中央關係日益微妙
技術取勝：九倉21元漸見沽壓
技術取勝：九倉21元漸見沽壓
劉思明：港股未逆轉 分散投資教育股
劉思明：港股未逆轉 分散投資教育股
周顯：極低檔的銷售手法
周顯：極低檔的銷售手法
湯文亮：樓價是死 租金是生
湯文亮：樓價是死 租金是生
補習天后Amanda斥2750萬「首置」入市紅山半島
補習天后Amanda斥2750萬「首置」入市紅山半島
施永青料今年樓價跌5%至10%
施永青料今年樓價跌5%至10%
3日8新盤共推售512伙
3日8新盤共推售512伙
去年大埔一手盤沽近4000伙冠各區
去年大埔一手盤沽近4000伙冠各區
泰景工廈逾八成業權招標 意向價17億
泰景工廈逾八成業權招標 意向價17億
正順地產代理李海文：大灣區買樓選市中心大發展商
正順地產代理李海文：大灣區買樓選市中心大發展商
惠州新盤供應過剩 追落後寧選肇慶
惠州新盤供應過剩 追落後寧選肇慶