太古城今年首周8成交 及上月一半 業主增議價空間 部分買家春節前趕入市

明報記者 林尚民

美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，今年首周太古城已錄得8宗買賣成交，平均一日一成交，交投表現不俗。翻查資料，該屋苑上月錄得16宗買賣，換言之，在一周內，太古城成交量已達上月全月的一半。最新一宗成交為太古城隋宮閣高層F室，實用716方呎，3房間隔，原業主去年7月以約1500萬元放盤，最近已累減至1400萬元，雙方議價後以1338萬元「意頭價」易手，實呎18,687元。原業主2013年7月以約960萬元購入，帳面獲利約378萬元或39%。

第一城首周暫錄6宗成交

另美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城今年首周已錄6宗成交，而屋苑上月全月共有10宗買賣，即本月首周交投量已達上月全月六成，最新一宗成交為沙田一城36座高層A室，實用478方呎，3房間隔，成交價750萬元，實呎15,690元，該單位對上一層同面積A室，2018年7月曾以800萬元售出，即現時成交價較近一年半前低50萬元或6%。原業主2009年以304萬元購入，帳面獲利446萬元或近1.5倍。

「白居二」客515萬購德強苑2房戶

此外，新一批「白居二」客繼續入市，樂富德強苑B座中層8室，實用404方呎，2房間隔，以515萬元獲新一批「白居二」買家承接，實呎12,748元。原業主2001年以109萬元未補價購入，帳面獲利406萬元或3.7倍。另有市場消息稱，沙田河畔花園B座一個頂層連天台戶，實用242方呎，連277方呎天台，去年8月叫價540萬元放售，最新以488萬元售出，實呎20,165元。原業主2015年370萬元購入，帳面獲利118萬元或31%。

茅莆村單號屋2000萬 9年實蝕9%

不過，村屋市場錄蝕讓成交。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄稱，西貢茅莆村單號村屋全幢，建築面積2100方呎，4房2廳間隔，連700方呎天台，以2000萬元沽出，建呎9524元。 原業主2010年2030萬元購入，帳面蝕30萬元，連同使費料實蝕約150萬元或9%。