湯文亮：樓價是死 租金是生

冇人租樓，自不然是因經濟環境很差，代表市場上生命力不足，那些冇能力租樓的人才是最先受害者。當然，冇人租樓，最後業主都會受到傷害，但到了那個時候，整個社會經濟環境就受到重創，業主只不過是其中之一。

樓價跌沒關係 冇人租才大件事

經濟環境轉壞，大家注意力都集中在樓價，其實大家不用擔心，業主最多出售一些單位，又可以捱一段時間，大家應該關注空置率。

一般人認為空置率上升，受傷的應該是業主，其實不然，空置率上升代表失業率上升，有能力租樓的人減少，他們要辛苦地生存，或要降格租一些比較差的地方。

社會上本末倒置，整天話樓價下跌，以為那些業主很慘，其實那些大業主、收租佬根本不值得大家關心，他們輸得起，不如關心一下那些租唔起樓的人。

空置率上升 即代表失業率上升

市場上不少人將租金與樓價掛鈎，認為租金下跌，樓價會跟着下跌，其實，這個概念未必準確，當經濟轉壞令到業主要以低於市價出售自住單位，由於他們在出售自住單位後有為數不少現金，不過仍未足夠買到合適物業，但可以付出較高租金租用，尤其是售後租回，所以，高租金並不代表樓價上升。

另外，由於有一些高收入而打算買樓的人，他們受制於銀行按揭成數而不能買樓，即使遇上筍盤亦只有輕嘆，唯有以高於市價租金租用合適的單位，造成租金升而樓價跌。

在業主方面，他們見到市況不佳，亦會以較低租金出租單位，但並不代表他們願意以低價出售。因此，樓價與租金是有關連，但並不是掛鈎。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]