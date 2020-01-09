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周顯 投資二三事

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周顯：極低檔的銷售手法

【明報專訊】據說，有位仁兄開班授徒，不過不是教股票班，而是教……為免你猜到，先不說了。他的策略是先開facebook做大量宣傳，又收非常廉宜的價錢，先吸引了學生，再說有幾手秘技沒教，因此必須付一筆錢來上課，才會傳授。

這種銷售手法，並非單一個案，很多人都會用相同的手法，包括股票課程在內。這是銷售大師Phemey告訴我的，他認為有效法的可能性。我說，用這種法去銷售，可能會work，但檔次極低，像我這種扮高級的人，是不會用的。

留幾手秘技 引人付錢才傳授

話說很多年前，我在股票課程上，有學生問我，你都出了這麼多書，一本都不過是賣一兩百元，我明明買書便足夠了，為什麼要付萬幾元來上課呢？他這問題問得實在奇怪，但也太有誠意，皆因他是既買了書，又用了萬幾銀來上課，在上課時問的。

我的回答是：其實所有的知識都在書中載有，只要你中學畢業，基本上，所有的知識都可從書中自修學得，那為什麼要上大學呢？

這是因為有一些微妙的東西，例如炒股的atmosphere，又或者是對一些實例的解釋和演示，都需要長時期的身教，才有更大的可能學會。而我也不瞞他說，就算是上課，也有大部分的學生是學不會，學不好，浪費了學費，這好比念大學，大部分學生都念得不好，但是，如果我們有子女，還是希望他們去念大學的。

有秘技不教，我覺得就是很cheap的銷售手法，正如我常常說，我炒股不算勁呀，我教出來的人當中，比我炒股更勁、賺錢更多的人，比比皆是呢！

[周顯 投資二三事]

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