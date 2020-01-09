張兆聰：豬價回升 萬洲轉強

伊朗執行「烈士蘇萊曼尼行動」，發射22枚導彈空襲伊拉克美軍基地，美伊兩國對傷亡人數各執一詞，伊方稱美軍阿薩德基地內至少有80名美軍被殺，200人受傷，空襲還摧毁了美軍多架無人機和直升機。美國CNN則稱美軍在本次襲擊中「零傷亡」。對伊朗來說，軍方正式空襲美軍基地造成損失，並向民眾宣傳已殺死大量美軍，意味當局希望只需一次過報復便足夠。特朗普表示目前一切還好，伊朗方面也表示無意全面開戰，若接下來數日局勢緩和，事件應有望暫告一段落。

美伊衝突股市拒跌 反映市底強勁

伊朗已採取報復行動，市場關注特朗普會如何回應。由於他經常作出一些意外決定，例如有報道指炸死蘇萊曼尼決定令軍方感震驚，再考慮到股市調整幅度相當輕微，投資者寧願等待局勢明朗後再決定亦很正常。但假如特朗普今次選擇息事寧人，後市有機會向上突破。自全球央行去年秋季聯手減息兼大放水後，歐美股市就一飛冲天，美股升勢近乎失控。對於未及時上車的投資者，這種市况其實很難貿然入市。但當前股市仍處歷史高位，面對美伊軍事衝突依然拒絕回落，證明市底非常強勁，場外資金會更敢於入市高追。

港股昨日交易時段的美伊局勢已不怎麼緊張，美股期貨迅速收窄跌幅後，並未因墜機事件而再擴大，以指數看，港股相對外圍仍然偏弱。昨日下跌股份過千隻，但也有一些逆市強勢的板塊，如教育、物管股等，醫藥股急跌後明顯回穩，而三生製藥（1530）獲摩通增持，逆市大漲8%，反映投資者繼續積極炒落後，並無因宏觀局勢而變得審慎。

雅生活九倉獲唱好 成入市對象

值得留意的是，近日獲大行調高投資評級和目標價的股份多能做好，如匯豐大升雅生活（3319）目標價至39.8元，股價升逾4%創新高；美銀將九倉（0004）的投資評級由原來的「中性」上調至「買入」，並將目標價由18.5元升至26元，股價亦升3.7%。就算是美國的Google母企、軟件龍頭Salesforce等，也是獲上調目標價就破頂。每日開市前先看一遍大行報告，有助尋找入市對象。

另一隻可留意的是萬洲。自豬肉價格11月開始回落，萬洲股價亦跟隨調整。但豬價由最高位回落約15%後就企穩，即使在過去1個月向市場投放了豬肉儲備達19噸，來自美國的豬肉進口倍增，也無法再壓低豬價。事實上，非洲豬瘟已爆發超過1年，但農業農村部昨日仍表示防控複雜嚴峻，預計疫情將呈點狀發生。疫情持續下，豬農都拒絕增加飼養以免損失慘重，供求緊張令豬價持續處於高位，利好萬洲。此外，中國仍要持續加大進口，萬洲旗下的Smithfield也會受惠，後市仍有力反覆上試更高水平。

[張兆聰 還看今朝]