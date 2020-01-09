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經濟
2020年1月9日星期四
技術取勝
投資策略
中信賣中港麥當勞22%股權 底價24億 同系中信資本：積極競投 料無礙維持控股權
僅3年便減持原因未明
九毛九凍資1400億 新石超購逾千倍
高盛：港交所冀吸50家中概股來港
港股失10天線 物管教育逆市升
陳茂波料下財年仍錄赤字 本財年預算赤字最多800億 佔GDP不超過3%
羅兵咸預料 今年零售續倒退
港股中資市值佔比突破七成
趁高減持騰訊 劉熾平套近2億
中海外去年合約銷售增25%
前匯控一姐回歸新加坡華僑銀行 任常務總裁兼環球批發銀行主管 直接向CEO匯報
友邦區域CEO蔡強離任
光伏股天保能源 申請H股全流通
徽商行傳入股新包商行
油組：伊拉克石油設施安全 承諾有需要時增產 油價衝高後回落
市傳巴菲特入股波音
英央行行長：環球央行「彈盡」難抵衰退
張兆聰：豬價回升 萬洲轉強
劉宇亮：港交所憧憬中概股回流 逢低吸部署中長線
梁志麟：政局不明朗 加元有支持
李曉佳：港商界與中央關係日益微妙
技術取勝：九倉21元漸見沽壓
劉思明：港股未逆轉 分散投資教育股
周顯：極低檔的銷售手法
湯文亮：樓價是死 租金是生
太古城今年首周8成交 及上月一半 業主增議價空間 部分買家春節前趕入市
補習天后Amanda斥2750萬「首置」入市紅山半島
施永青料今年樓價跌5%至10%
3日8新盤共推售512伙
去年大埔一手盤沽近4000伙冠各區
泰景工廈逾八成業權招標 意向價17億
正順地產代理李海文：大灣區買樓選市中心大發展商
惠州新盤供應過剩 追落後寧選肇慶
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技術取勝：九倉21元漸見沽壓
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【明報專訊】中船防務短線支持6元（圖）
碧桂園服務整固待變（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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中信賣中港麥當勞22%股權 底價24億 同系中信資本：積極競投 料無礙維持控股權
僅3年便減持原因未明
九毛九凍資1400億 新石超購逾千倍
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