李曉佳：港商界與中央關係日益微妙

一場修例風波 愛恨交織現形

一沉百踩是歷史慣例，王志民免職的消息一出，左中右各陣營紛把黑鑊堆給他。不過有些東西是清楚的，就是修訂《逃犯條例》不是港澳辦或主管港澳事務的政治局常委韓正的主意。港府去年2月中突然公布要修例，膽敢觸碰回歸前後30多年的禁忌，立即牽動香港商界神經。一眾商界人大政協代表去年3月初趁到北京開會，向港澳辦打聽，得來的消息是這不是中央的意思，甚至有點不知就裏。後來特首林鄭月娥也承認推修例是港府的事。商界早前已有傳言，指王志民是修例一大推手，他見難得有宗陳同佳案，於是向中央最高層獻計修例，一網打盡在港的幾百個「肖建華」。此事如他自己所說，與中環真的「行得好埋」，埋到部分北京主管港澳事務的人也要後知後覺。是耶非耶？只有當事人才清楚。

中央兩圖統一口徑 成效短暫

一場反修例風波，令香港商界與中央的愛恨交織現形。筆者早前都講過香港商界不支持修例，因為這會打破香港過去十多年服務內地富豪的如意算盤。中聯辦聯同港澳辦在去年5月及8月，兩次高調約見人大政協及本港商界，分別訓示要支持通過修例及「止暴制亂」。在中央力壓之下，港商曾短暫地統一口徑。但兩次都是「挾」了一輪之後，港商界又再出現偏離中央主調的聲音。最經典當然是背後有眾多地產大孖沙的石禮謙議員，繼6月初在高銀金融（0530）啟德商業地撻訂一事借題發揮之後，10月底接受《經濟一周》訪問，說「後生仔五大訴求是要公義、公道、公開、公正」。除了石禮謙以外，本地商會背景濃厚的理大校董會主席林大輝亦多次表示要成立獨立調查委員會。

香港商界在事件中表現溫溫吞吞，中央早有微言。當香港總商會在721事件翌日發聲明促請港府獨立調查之後，在8月初，《大公報》曾經發表題為〈商界領袖們，請與市民一起對亂港勢力說不〉的評論文章，狠批香港地產商不讓警察進入商場執法。文章刊登翌日，港澳辦主任張曉明及王志民即在深圳召開座談會，要人大政協及港商代表統一口徑止暴制亂。

經過這一年，中央應已看清楚港商口服心不服的一面。但香港政局的發展，卻令到港商有更多籌碼。11月底區議會選舉泛民大勝，特首選舉委員會1200票中的117票將全歸泛民，如無意外，下次特首選舉泛民將擁超過400票。有朋友跟筆者分析，梁振英那一屆取得的689票就是西環的鐵票，因為不少港商那一屆投了給唐英年。試想像689票減去117張來自區議會的票會是怎樣的局面？

無論中央商界也不一定鐵板一塊

當然，港商也不是鐵板一塊。既有被左派指為「曱甴王」的李嘉誠，亦有在紅隧堵路期間出動清路障的信置（0083）主席黃志祥及會德豐（0020）主席吳宗權。中央也未必一定是鐵板一塊，過去幾個月以「敵我鬥爭」手法處理香港事件，在中聯辦易帥之後未知會否有變。但經過這一年，港商與中央的關係將日益微妙，是避不了的發展。

[李曉佳 財經澡堂]