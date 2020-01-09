梁志麟：政局不明朗 加元有支持

市場擔心原油供應受到影響，料紐油可接近去年高位67美元。加元將受惠於油價上升，美元兌加元可下試1.29。當地明日公佈12月份就業數據，市場預期失業率由5.9%回落至5.8%，將支持當地央行維持利率不變。

美元回穩 料歐洲貨幣升幅受限

美國亦於明日公布12月就業數據，市場預期非農職位增長為16.2萬份，估計可紓緩早前製造業數據欠佳所引發的減息憂慮。由於避險情緒略為回升，料支持美匯指數短線於96.4至97.3整固。

美元回穩下，料歐洲貨幣升幅受限制，歐元短線於1.11至1.1240整固。英國脫歐缺乏新消息下，英鎊難再向上突破，料短線於1.2920至1.3280上落。當地下周一公佈11月份工業生產，市場預期按年下跌1.3%，反映製造業未見起色。雖然，美元回穩令瑞郎回落，但避險需求回升情况下，美元兌瑞郎於20天線0.9770有阻力，並呈現反覆向下。

避險情緒升溫支持日圓

澳、紐元近日出現超買回落，估計澳元可下試0.6820後整固，紐元則回落至0.66水平。兩者比較，始終澳洲減息壓力較為明顯，料澳元後市較紐元落後。

避險情緒升溫支持日圓，技術上美元兌日圓受制於下降趨勢線阻力回落，確定由去年8月104.50開始的升浪於109.70見頂，料後市可回落至107水平後整固。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]