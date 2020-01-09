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劉宇亮：港交所憧憬中概股回流 逢低吸部署中長線

【明報專訊】2019年在港上市新股以數量和集資額計均冠絕全球，全年集資總額為3105億元，按年增加8%，公司數目上超過60%新股來自內地，佔集資總額的76%。2019年的新股集資王為阿里巴巴（9988），集資1012億元，也是港股歷史上第三大新股，僅次於友邦保險（1299）和工商銀行（1398）；2019年第二大新股為百威亞太（1876），集資451億元。

去年逾60%新股來自內地

至於新股表現，雖然感覺上新股表現出眾，截至去年底計，全年跌破招股價的新股仍佔了59%，但已比2018年的70%改善。

阿里巴巴重回香港作第二上市後，引發市場猜測其他大型中資概念股回歸香港市場的可行性，攜程、網易、百度先後傳出與港交所（0388）討論來港第二上市事宜後；加上恒指公司正計劃就同股不同權公司（W股）及第二上市股份可否納入恒指及國指等問題諮詢市場，預計5月季檢時會有結果，意味W股在年內甚至上半年內，很有可能獲納入恒生指數成分股。

上市費貢獻有限 應着眼三大收入來源

從阿里巴巴二次上市以來升幅達兩成，以及美團（3690）和小米（1810）近期走勢遠超大市，北水亦密密增持，可見市場看好這類股份染藍機會。若成事，此類科技、新經濟股，可成大市領頭羊，推動指數向更高位進發。

至於港交所，其六大收入來源板塊中，以現貨／股本證券、金融衍生產品、結算3項業務佔收入總和85%以上；上市費包括上市年費、首次上市費等，佔港交所的總收入比重不大，只有約10%，所以全年集資總額對港交所整體收入影響有限，反而證券交易費會有更直接關係。這可解釋為何港交所股價並未因本港新股集資額全球第一而大升，卻因為可引來新資金進場的二次上市而感到雀躍。

從估值來看，港交所現價270元水平，市盈率36倍；在美國上市的納斯達克交易所（NDAQ-US）按現價108美元，屢創歷史新高下，市盈率為22倍。港交所似乎不算太吸引，而從5年或10年圖表看，港交所正處於長期的上升軌道，有一底高於一底之勢，故筆者建議投資者可逢回調低吸港交所，作中長線部署，不用高追。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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