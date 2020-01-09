英央行行長：環球央行「彈盡」難抵衰退

【明報專訊】將於3月卸任的英倫銀行行長卡尼（Mark Carney），接受《金融時報》專訪時警告，全球經濟正步向一個「流動性陷阱」，由於通常使用的貨幣政策工具已接近用完，主要央行可能無法應對經濟下滑。卡尼稱，總括來說，主要央行可用的彈藥都比以前少，「我認為這情况仍會持續一段時間」，若出現新一輪嚴重的經濟衰退，屆時將需要比普通衰退更多的刺激，未知貨幣政策是否仍有足夠的空間。不過卡尼對英國脫歐後的前景感到樂觀，因為作為環球金融中心，英國政府不應同意在脫歐後接受歐盟的金融服務業法規。
泰放寬資本流出 遏泰銖升勢
此外，泰國央行表示，將放寬資本流出限制，以遏制泰銖升勢。央行又將研究通脹波動原因，若與供應面衝擊有關，則毋須急於加息。泰國央行預期，今年泰國整體通脹在0.8%，低於央行的1%至3%通脹目標區間。但分析師擔心，若美伊緊張形勢導致油價上漲，可能會加劇泰國通脹。
泰國央行去年兩度減息，以遏止泰銖升值，目前基準利率維持在1.25厘，與2009年金融海嘯期間的低位持平。泰銖兌美元去年升近9%，去年底兌每美元高見29.91，創6年高位。分析師估計，泰銖今年仍會維持強態，料泰國央行未來仍可能減息和進行更強的口頭干預。泰銖強勢主要由於泰國經常帳盈餘增加，吸引資金流入泰國避險。