英央行行長：環球央行「彈盡」難抵衰退

泰放寬資本流出 遏泰銖升勢

此外，泰國央行表示，將放寬資本流出限制，以遏制泰銖升勢。央行又將研究通脹波動原因，若與供應面衝擊有關，則毋須急於加息。泰國央行預期，今年泰國整體通脹在0.8%，低於央行的1%至3%通脹目標區間。但分析師擔心，若美伊緊張形勢導致油價上漲，可能會加劇泰國通脹。

泰國央行去年兩度減息，以遏止泰銖升值，目前基準利率維持在1.25厘，與2009年金融海嘯期間的低位持平。泰銖兌美元去年升近9%，去年底兌每美元高見29.91，創6年高位。分析師估計，泰銖今年仍會維持強態，料泰國央行未來仍可能減息和進行更強的口頭干預。泰銖強勢主要由於泰國經常帳盈餘增加，吸引資金流入泰國避險。

（綜合報道）

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