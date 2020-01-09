不過巴郡入市消息傳出後，波音再有飛機失事。周三在伊朗起飛後墜毀波音737，是737 MAX前身，波音昨盤前跌逾2%，早段跌近2%。

波音的737客機於1967年首次飛行，是全球最暢銷的商用飛機。停飛的MAX是737系列第四代，而昨日墜毀的737-800屬737 NG系列，在全球廣泛使用，是全球安全紀錄最好的客機之一。過去20多年間已服役的7000多架737 NG當中，僅7架發生致命的墜機事故。分析師普遍仍看好波音前景，預期只要MAX復飛，波音股價將出現雙位數反彈。去年3月，巴菲特曾表示，MAX的事故不會對航空業界帶來轉變，認為航空業仍然安全。

分析料MAX復飛後 股價可雙位彈

由於巴郡已有多年未進行巨額投資，巴郡的現金儲備達到1280億美元。對上一次巴郡進行大型併購已是2015年，當時斥資323億美元購入飛機零件供應商Precision Castparts。該公司是波音和空巴的供應商。與此同時，巴郡又擁有美國四大航空公司（達美、西南、聯合、美國航空）股票，購入波音股票可令巴郡的投資組合覆蓋航空產業的不同環節。回顧巴郡收購Precision時，支付了預測市盈率17.5倍的代價。巴郡以往亦曾投資陷入醜聞企業，例如美國運通在1963年沙律油貸款詐騙案蒙受損失後，巴郡大手購入了運通的股票。

（綜合報道）

[國際金融]