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油組：伊拉克石油設施安全 承諾有需要時增產 油價衝高後回落

【明報專訊】伊朗向伊拉克的美軍基地採取攻勢，未影響到當地石油設施。被稱為中東航運咽喉的霍爾木茲海峽，其石油航運未見即時風險。油價昨衝高後回落，不過美銀分析師指出，一旦霍爾木茲海峽被封鎖，油價將直飆每桶100美元。市場等待美國總統特朗普午夜就美伊形勢表態之際，昨晚公布俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位勝預期（見圖），刺激美股三大指數早段向上，納指再創新高。

油組秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）表示，油組第二大產油國伊拉克的石油設施仍然安全，當地的石油生產繼續。伊拉克目前的日產量約為460萬桶。阿聯酋能源部長馬茲魯伊（Suhail al-Mazrouei）亦稱，雖然海灣地區形勢趨緊，但原油供應仍維持正常，取道霍爾木茲海峽的石油運輸未有即時風險。

沙特背景油輪停駛霍爾木茲海峽

國際油價昨在伊朗施襲後一度急升逾4%。布蘭特期油高見每桶71.75美元，創9月以來高位。紐約期油高見每桶65.65美元，是4月以來最高，其後雙雙倒跌。

不過《金融時報》引述兩名知情人士稱，在伊朗導彈襲擊美國駐伊拉克軍事基地後，沙特阿拉伯政府支持的運油輪公司Bahri暫停取道霍爾木茲海峽。該海峽最狹窄的位置只有30多公里，是兵家必爭之地。來自沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特、卡塔爾等地的石油，在輸往歐亞及北美等地時，都要取道這個位於伊朗對開的海峽。

3月油組開會將評估形勢

美國銀行大宗商品及衍生品研究主管布蘭奇（Francisco Blanch）預期，一旦霍爾木茲海峽航運受阻，原油期貨價格可能向每桶100美元邁進。參考2018年的數據，該航道每日的石油流量平均達2100萬桶，相當於全球石油消耗量兩成。

不過阿聯酋能源部長馬茲魯伊稱，如果美伊衝突加劇，導致中東地區原油供應受到影響，油組有能力填補供應缺口。目前油組的備用石油產能約為每日300萬至350萬桶，大多來自油組最大產油國沙特。馬茲魯伊稱，油組將於3月與俄羅斯等產油國舉行會議時，共同評估形勢。阿聯酋是油組第三大產油國，日產量超過300萬桶。

此外，昨公布的美國就業市場數據持續穩健。美國ADP私人市場職位在12月增加20.2萬個，遠高於預期的15萬個。

小非農新職遠超預期 美股回升

11月的私人市場職位亦由6.7萬個上修至12.4萬個。「小非農」數據被視為周五公布的非農職位寒暑表，分析師預期上月非農職位增長16萬個。

穆迪分析的首席經濟師贊迪（Mark Zandi）稱，雖然美國12月的職位大幅增長，但就業市場只是持續溫和改善，製造商、能源企業及小企業正在裁員。失業率雖然很低，但如果職位增長放緩，失業率將開始上升。綜合全年數據，去年美國私人市場職位每月平均增長16.3萬個，與非農每月平均職位增長相若。截至11月，非農職位每月平均增長16.6萬個。

（綜合報道）

[國際金融]

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