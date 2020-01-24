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前匯控一姐回歸新加坡華僑銀行 任常務總裁兼環球批發銀行主管 直接向CEO匯報

【明報專訊】新加坡華僑銀行（OCBC）昨日公布，委任前匯控（0005）大中華區行政總裁黃碧娟為常務總裁兼環球批發銀行主管，直接向行政總裁錢乃驥匯報。黃碧娟在2019年8月突然宣布離開匯控，惹來市場不少揣測。華僑銀行昨在新聞稿以「回家」（homecoming）來形容黃碧娟的任命，原來黃碧娟早在加入匯豐前已經以管理培訓生（MT）身分加入華僑銀行，開展她長逾35年在銀行界的事業。是次新任命由下月3日起生效。

明報記者 葉子晴

華僑銀行為新加坡第二大銀行，亦是本港華僑永亨銀行的母公司。集團過去亦曾聘用港產銀行家，包括現任行政總裁錢乃驥，曾任建行亞洲行政總裁兼首席執行官；前任行政總裁歐肇基，則是恒生銀行（0011）的前任行政總裁。

華僑銀行曾多次聘港銀行家

華僑銀行行政總裁錢乃驥認為，黃碧娟是香港頂尖的女性銀行家，對中國市場知識豐富並有深入了解，很高興黃碧娟能夠加入華僑銀行的管理團隊，又相信其加入將可進一步擴大集團業務規模，並在新的十年中持續增長。

黃碧娟在1992年加入匯豐，早年任集團的銀團貸款經理、資本市場部經理，至2009年擢升為匯豐中國行長兼行政總裁，在匯豐工作逾27年內，任內最高職位為大中華區行政總裁一職（見表），曾一度被指是匯控亞太區行政總裁王冬勝的接班人。

曾被指是匯控王冬勝接班人

不過在去年8月，匯控突然發出內部郵件宣布黃碧娟的離任，而且集團不會再設「大中華區行政總裁」一職。適逢此消息及時任匯控行政總裁范寧（John Flint）離職消息同一星期內發出，當時外界有諸多猜測，包括二人離任可能與華為事件有關。不過，匯控當時回應稱，黃碧娟在2019年7月底已經辭職，事件與范寧的離任無關，與集團的裁員計劃無關，亦與華為事件無關。

除黃碧娟的任命之外，華僑銀行昨亦在新聞稿提到，集團現任首席營運總監金偉雄（Ching Wei Hong）將被重新任命為常務總裁，與黃碧娟職位同等。黃碧娟主要負責環球銀行業務關係、現金管理、交易銀行、投資銀行等相關業務；金偉雄主要負責財富管理業務及私人銀行等業務。

相關字詞﹕錢乃驥 黃碧娟 匯控 華僑銀行

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