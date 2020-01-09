港股中資市值佔比突破七成

去年新增114家 總市值增近四成

中資企業過去20多年，在港股市場攤佔份額持續提升，隨着阿里巴巴去年尾加入成為港股一員，更帶動港股總市值增至去年12月30日的38.36萬億元新高水平。其中中資股攤佔總市值達27.93萬億元，按年大增38.3%。中資股佔大市總成交額更突破八成大關，增至82.5%高水平。

在新股方面，中資股中的H股、紅籌股及民營企業股到去年12月，分別按年增加17、9及69家，達到284、173及784家。整體首次公開招股市場方面，2019年全年有183家公司，按年下跌16%；全年的集資額高達3129億元，卻較去年同期增加9%。

MSCI亞洲指數期貨上月單日5萬張

至於在衍生工具市場，人民幣(香港)兌美元期貨的成交合約在去年12月9日創出1612張合約的歷史新高。美元黃金期貨的未平倉合約亦在去年12月27日創下1272張合約的歷史新高。

MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨的成交合約也在12月16日，創下56,378張合約的歷史新高。新產品界內證隨著推出的產品數目增至922隻，成交亦漸見起色，到12月份時錄得總成交額高達3181萬元，按月大增57.5%，為該產品自去年7月中旬推出以來按月的成交高位。債券市場去年全年的總成交亦達2.5億元，按年增長25%。