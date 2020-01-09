羅兵咸預料 今年零售續倒退

料去年挫11% 上半年仍跌雙位

根據該行最新預測，2019年全年零售銷售總額按年跌11%至4310億元，主要原因包括下半年社會事件令訪港遊客人數下跌等。鄭煥然預計，整體而言今年香港零售銷售表現平穩。展望今年各類產品表現，他認為中國內地消費力依然佔奢侈品市場一席位，雖然近日該消費力轉至東南亞如日本等地，但今年是「雙春兼閏月」，屬婚嫁旺年，需求增加下，相信黃金及珠寶產品有望終止跌勢。

另外，內地已推出5G服務計劃，加上蘋果公司今年或推出5G手機，相信電子產品銷情可有所改善。不過，內地訪港遊客人數持續下降，將影響藥物及化妝品銷售。鄭指出，去年中開始周末示威活動頻繁，零售商無法營業，如果情况在今年依然不變，零售市道亦不會好轉。

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢部合伙人王舜宜指出，中國與香港產品價格收窄之餘，消費模式亦會決定內地消費者會否在港消費，以化妝品為例，內地申請化妝品入口較複雜，香港選擇更多，具有一定優勢。