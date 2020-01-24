陳茂波料下財年仍錄赤字 本財年預算赤字最多800億 佔GDP不超過3%

明報記者 溫藹紅

早於上月陳茂波已預告今個財年將現赤字，是15年內首次。截至2019年11月底，本財年首8個月錄得赤字1452億元，但稅收一般會在財政年度末段入帳。

佔GDP比例 國際標準可接受

陳茂波昨日估計，本財政年度赤字將不超過本港GDP的3%，即不多於800億元，在國際上赤字佔GDP的2%至3%屬於可接受程度。他又認為，有指香港進入結構性赤字，是言之尚早，但未來要探討收入來源，亦要保持財政紀律。

當被問及會否派錢，他說仍在考慮中，並指假設全民派1萬元，涉及開支或達到700億至800億元，屆時將令赤字升至超過千億元，反問市民能否接受。

若每人派1萬元 赤字過千億

他強調，過去半年多的社會事件嚴重衝擊本地經濟，相對中美貿易糾紛影響更大，尤其是對旅遊、餐飲及零售等行業打擊甚大，自去年第三季本港經濟便急速惡化並步入衰退，按年收縮2.9%，若情况持續短期內難以恢復。他認為去年第四季本港經濟難有起色，並重申預計2019年全年本地GDP或收縮1.3%，將是10年來首次錄得年度負增長，料今年經濟亦難言樂觀。

據政府數據統計，本地失業率於去年第三季已上升至3.2%，當中零售與旅遊相關行業失業率升至5.2%，是3年以來的高位；餐飲服務業更大幅上升至6.2%，是8年來的最高水平，陳茂波指出，農曆新年後失業率或將進一步惡化。不過，他指由於香港作為小型經濟體，受外圍因素影響較大，當局將會密切留意最近事件對本港經濟的影響。

農曆新年後失業率或惡化

不過，他指近日港匯穩步走強，反映市場對港元需求大，又指現時整體未見有明顯資金撤離本地市場，而本地銀行體系總結餘一直維持在大約540億元，去年首11個月的港元存款亦增加2.9%，又指金管局自去年4月以來，未有需要於7.85弱方兌換保證匯率下入市，認為目前本地銀行體系仍然穩健。