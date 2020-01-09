經濟
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港股失10天線 物管教育逆市升

【明報專訊】港股昨日受地緣政治局勢左右，低開322點，最多跌464點，午後跌幅有所收窄，收市報28,087點，跌234點或0.83%，雖然失守10天線（28,213點），但仍企於20天線（27,765點）之上，資金轉炒物管股及教育股，兩板塊均逆市向上。有分析認為中港股市估值存在修復空間，恒指今年目標價32,500點，潛在升幅逾15%。

日間隨外圍挫 夜期高水逾百點

國指跌118點或1.06%，報11,079點，大市成交金額928億元，較上日增加7.5%。內地股市跌幅更大，上證綜指收市跌37點或1.22%，報3066點，深證成分指數亦跌1.13%至10,706點，兩市合計成交3065億元人民幣。恒指夜期稍為反彈，至昨晚11時半報28,211點，高水123點。

外媒日前報道再有內房擬分拆物業管理業務上市，物管股昨逆市炒上，雅生活（3319）收市升4.33%，報30.15元，永升生活服務（1995）及綠城服務（2869）分別升3.35%及1.75%。內地教育股亦見資金追捧，中教控股（0839）及宇華教育（6169）齊升逾3%，希望教育（1765）更升5.33%至1.58元。

南方東英恒指兩倍反向ETF（7500）昨日錄得近6000萬元淨流入，南方東英首席ETF策略師李雪恒指出，南方東英4隻槓桿反向產品佔香港ETF成交額排名首10位，其中恒指兩倍反向ETF昨日獲一級市場認購760萬美元（約5928萬港元）， 二級市場買賣資金較為平均，反映投資者對後市看法有分歧。

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟指出，貿易戰拖累下內地經濟持續放緩，即使通脹創7年新高，人行仍在去年11月三度減息，今年初全面降準，反映內地經濟下行壓力仍大，相信今年仍會雙線進行寬鬆政策。他認為，目前中港股市估值吸引，加上有人行貨幣政策支持，貿易戰憂慮冷卻，人民幣企穩，兩地股市估值存在修復空間，以合理市盈率12倍計算，恒指今年目標價為32,500點，潛在升幅高達15.7%。

相關字詞﹕地緣政治 南方東英 反向ETF 物管股 恒生指數 人民幣 貿易戰

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