經濟
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九毛九凍資1400億 新石超購逾千倍

【明報專訊】今年新股持續旺場，昨日兩大熱門新股截止招股，據市場消息指，「酸菜魚股」九毛九（9922）獲超購逾600倍，凍資金額高達1400億元。另一熱門新股新石文化（1740）錄逾千倍超購，凍資至少逾185億元。昨日再有6隻新股截孖展，當中5隻新股均錄得超購，但吸資能力明顯較遜色的是廣告股艾德韋宣（9919），獲超購62.68倍，但凍資額實際上只有29.93億元。

光榮控股首掛跌7.7%

新股大混戰，九毛九及新石文化成功跑出，但昨日孖展截飛的新股吸引力相形見絀，6隻新股孖展額合共錄33億元。艾德韋宣孖展錄得29.93億元，較前日淨增約5億元。表現最差為內房匯景控股 （9968），孖展額約1759萬元，遠低於1.88億元集資額。其餘4新股的超購倍數約1.32倍至6.34倍，孖展額介乎6039萬元至1.08億元。另外驢跡科技（1745）明日截止認購，截至昨日錄得17.11億元孖展，超購22.88倍。

2020年首隻新股、新加坡建築股光榮控股昨日出師不利，首日跌7.69%，收報0.6元，每手5000股，不計手續費，每手帳面蝕250元。公開發售獲超購48倍的光榮控股昨早曾急插15.38%至0.55元，但午前一度反彈4.62%至0.68元，其後股價乏力向下。

彭博引述消息指，中概股58同城旗下58到家接近完成IPO前融資，一旦完成，58到家將準備赴美上市，尋求最多20億美元（約156億港元）估值，58同城發言人不予置評，值得留意的是，本港知名初創GOGOVAN與58到家旗下58速運在2018年合併。

相關字詞﹕58同城 驢跡科技 新石文化 艾德韋宣 九毛九 新股

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