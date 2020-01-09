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僅3年便減持原因未明

【明報專訊】中信股份（0267）突然減持麥當勞中港業務股權的原因未明，但2017年其與中信資本牽頭完成收購後，曾表現出對該業務擴張的雄心壯志。綜合中信年報及今次標售股權數據，麥當勞中國盈利在2018年的確顯著增長，但在去年表現卻有所放緩，甚至最終可能出現倒退。

中信系入主麥當勞中國後曾設下目標，計劃在2022年前，每年收入可以有雙位數增長，集團亦積極利用本身資源，與合作伙伴發展麥當勞中港業務，包括新店選址、尋找外賣服務合作伙伴、提升網上零售體驗，以至提供更「本地化」產品等方面的幫助，其間麥當勞於中港兩地的新增餐廳數量超過1000間。

受新租賃準則影響 去年盈利料跌

不過，中信股份近年一直未有對外披露麥當勞中港業務的實際數據。翻查公司年報，2017年完成收購後的8月至12月共5個月間，麥當勞中港業務為中信股份貢獻了95.15億元收入及1.37億元盈利；2018年年報未提供數據，但指出該年度相關業務發展迅速，門店數量快速增加。但2019年中期報告中，中信股份表示因執行新租賃準則，業務盈利有所下降。

今次拍賣股權文件首度披露中信股份與中信資本合營、共持有麥當勞中港業務52%股權的Fast Food Holdings財務表現。資料顯示，Fast Food Holdings在2018年純利約11.52億元，以中信股份佔股約61.54%計，相當貢獻盈利約7.1億元，較2017年5個月的1.37億元大增；但去年首11個月，Fast Food純利約8.56億元，意味全年表現有可能較2018年倒退，其間對中信股份的貢獻盈利減少至5.3億元。

相關字詞﹕業務貢獻 麥當勞 中信股份

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