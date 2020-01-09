中信賣中港麥當勞22%股權 底價24億 同系中信資本：積極競投 料無礙維持控股權

明報記者 陳子凌

中信系於2017年與私募基金凱雷聯手收購麥當勞中國業務，目前凱雷與麥當勞總公司分別持有28%及20%麥當勞中國股權，而中信集團則透過旗下中信股份及中信資本各持61.54%和38.46%的合營公司Fast Food Holdings Limited，持有麥當勞中國52%股權。

屬國有資產 須經產權交易所拍賣

據北京產權交易所昨日披露，今次中信股份擬以約24.3億元底價，出售所持Fast Food Holdings約42.31%股權，涉及相當於麥當勞中國約22%間接股權；雖然未知最終股權花落誰家，如果今次拍賣股權由中信資本投得，固然只是「左手交右手」，但即使是由獨立第三方投得，由於中信系在麥當勞中國「大股東」Fast Food Holdings仍保留約57.69%股權（見圖），仍穩操控制權。

至於今次中信股份透過北京產權交易所拍賣麥當勞中港業務股權，根據過往國企資產轉讓操作，主要是因為涉及國有資產的股權轉讓，按規定要經產權交易所進行。

買家另須還17億予中信股份

對於今次出售股權，中信股份回應指，交易純屬商業决定。未來中信及其合作伙伴將繼續致力並受益於麥當勞中國的發展，減持之後，中信股份在麥當勞中國的實益持股將降至10%。另一方面，《中國證券報》引述中信資本回覆表示，對麥當勞中國的前景有信心，有意增持，會積極參與收購。

根據競投條件，有意參與者可於昨日計起20個工作日內出價，而投得者另外要將16.93億元的Fast Food Holdings借款償還予中信股份，換句話說如成功轉讓，中信股份將收回逾41億元資金。

港麥當勞：交易不影響日常營運

香港麥當勞回應本報查詢時指出，中信資本、凱雷及麥當勞總公司已獲悉並同意中信股份的出售計劃，目前中信資本、凱雷和麥當勞總公司共持有68%的控制性股權，相關交易不影響麥當勞在中國及香港的業務策略及日常營運，相關股東將在招標及審批完成後的適當時間提供更新資訊，現階段無法就任何傳言或猜測置評。