摩根：企業信心主宰內地經濟 可吼去年基本面受影響板塊

【明報專訊】A股給外界的印象向來都是較大上大落，提到穩定收息策略，看似與這市場扯不上關係。不過，摩根資產管理新興市場及亞太股票組別基金經理梁碧嫻接受本報專訪時表示，A股上市公司派息政策自2015年股災後已見改善，派息漸趨穩定和增加，而旗下基金內除了傳統高息股如銀行股外，亦有一些盈利增長和派息兼備股票，如汽車、工業和家電股等，並料今年會有資金由增長股流向這些盈利穩定股票。
梁碧嫻認為，今年內地經濟增長會持續放緩，中央會續推財政政策，貨幣政策則保持合理水平以保持增長，又指人行仍有降準空間，方向視乎各國央行息口而定。整體政策力度則看外圍環境變化，在中美貿易戰持續下，會保持一定彈性靈活應對。她認為今年內地經濟關鍵還是繫於企業信心，要看中美貿戰是否明朗化，否則企業不願投資。如最終政府已推出不少措施刺激經濟，仍不能提高企業信心則成潛在風險，但暫時不少企業盈利於去年第三至四季已復蘇，故不至太悲觀。她又指內地一向存在流動性錯配問題，始終銀行以外的融資渠道少，結構性問題存在，但指去年政府應對速度已明顯加快，如發現年初樓價向上後已迅速收緊。
企業投資還看中美貿戰
上月迎來中美有望達成貿易協議好消息，股市隨之迎來一段提振。然而梁碧嫻認為A股仍低於去年高位約5%，較2018年高位亦低約11%，不見中港股市過度樂觀，市場經歷過數次中美接近有協議後告吹，其後波動漸減。她又相信中美貿戰不會持續太長，只要情况有初部改善，雙方分歧漸收窄，這已足夠重建企業信心，強調關稅打擊只為「有限數」，但前景不明朗令企業不願承擔風險，影響才是最大。
料原材料及工業股會反彈
一旦貿戰形勢續改善，她料今年A股波動減少，以往市場大升大跌都是由流動性引致，暫未見流動性有大波動，加上如企業盈利見底，大市今年會開始回穩。她指暫亦未見大量流動性推高估值，去年升幅只是補回2018年跌幅，料今年大市會保持逐步復蘇格局，外資續流入會帶來正面影響。而去年個別增長股估值過快復蘇，今年受壓會是風險之一，反而價值股去年未見重估，或於今年出現。流動性未見大規模放鬆下，她料今年市場都難見大幅重估，這時價值股和增長股的表現差距理應較去年收窄，資金會由增長股重回盈利穩定的股票，宜留意去年基本面大受打擊的板塊，到下半年至第四季開始復蘇，今年理應有好表現。
她有份管理的摩根中國入息基金，近期亦增加了一些周期股，例如原材料和工業股，皆因財政政策對企業的幫助在第三至四季漸顯現，加上去年估值下跌，今年或見反彈。基金本身亦持有高息股，主要是公用和銀行股，以及個別消費股，其中包括汽車股。她指，早年基金看好車股，其後由於內地汽車銷售下跌後減倉，但料銷售跌幅會收窄，今年理應不再大跌，而且估值吸引，故同樣有加倉。她主要挑選增長和派息吸引兼備，股息政策明朗的車股。
梁碧嫻又指，自2015年股災後，內地政府鼓勵上市公司持續派息，同時由於投資者轉變，多了險商增加股票持倉，而這些險商一般着重派息，這會影響上市公司的政策。還有是合格境外機構投資者（QFII）的參與，一般外資都是長線投資者，會與上市公司商討派息要求，都使後者更着重派息政策。她相信是一個結構性轉變，上公市司都期望吸納一些穩定的投資者，形容是相輔相成。
她指內地派息股不只限於傳統高息的銀行和公用股，如基金內仍有不少合理派息如2至3厘、具中高位數盈利增長股票，包括非必需消費品內的家電股，該行業比較集中，企業現金流強，有較固定派息政策，又維持到中雙位數增長，派息同時增加。而基金五大持倉中便包括了美的。除外，不少工業股估值不太高，現金流強勁，特別在近年各行業供給側改革後，一些傳統產業汰弱留強後只餘下龍頭，這些公司一般都非常賺錢，亦願意派息。