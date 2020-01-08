摩根：企業信心主宰內地經濟 可吼去年基本面受影響板塊

梁碧嫻認為，今年內地經濟增長會持續放緩，中央會續推財政政策，貨幣政策則保持合理水平以保持增長，又指人行仍有降準空間，方向視乎各國央行息口而定。整體政策力度則看外圍環境變化，在中美貿易戰持續下，會保持一定彈性靈活應對。她認為今年內地經濟關鍵還是繫於企業信心，要看中美貿戰是否明朗化，否則企業不願投資。如最終政府已推出不少措施刺激經濟，仍不能提高企業信心則成潛在風險，但暫時不少企業盈利於去年第三至四季已復蘇，故不至太悲觀。她又指內地一向存在流動性錯配問題，始終銀行以外的融資渠道少，結構性問題存在，但指去年政府應對速度已明顯加快，如發現年初樓價向上後已迅速收緊。

企業投資還看中美貿戰

上月迎來中美有望達成貿易協議好消息，股市隨之迎來一段提振。然而梁碧嫻認為A股仍低於去年高位約5%，較2018年高位亦低約11%，不見中港股市過度樂觀，市場經歷過數次中美接近有協議後告吹，其後波動漸減。她又相信中美貿戰不會持續太長，只要情况有初部改善，雙方分歧漸收窄，這已足夠重建企業信心，強調關稅打擊只為「有限數」，但前景不明朗令企業不願承擔風險，影響才是最大。

料原材料及工業股會反彈

一旦貿戰形勢續改善，她料今年A股波動減少，以往市場大升大跌都是由流動性引致，暫未見流動性有大波動，加上如企業盈利見底，大市今年會開始回穩。她指暫亦未見大量流動性推高估值，去年升幅只是補回2018年跌幅，料今年大市會保持逐步復蘇格局，外資續流入會帶來正面影響。而去年個別增長股估值過快復蘇，今年受壓會是風險之一，反而價值股去年未見重估，或於今年出現。流動性未見大規模放鬆下，她料今年市場都難見大幅重估，這時價值股和增長股的表現差距理應較去年收窄，資金會由增長股重回盈利穩定的股票，宜留意去年基本面大受打擊的板塊，到下半年至第四季開始復蘇，今年理應有好表現。

她有份管理的摩根中國入息基金，近期亦增加了一些周期股，例如原材料和工業股，皆因財政政策對企業的幫助在第三至四季漸顯現，加上去年估值下跌，今年或見反彈。基金本身亦持有高息股，主要是公用和銀行股，以及個別消費股，其中包括汽車股。她指，早年基金看好車股，其後由於內地汽車銷售下跌後減倉，但料銷售跌幅會收窄，今年理應不再大跌，而且估值吸引，故同樣有加倉。她主要挑選增長和派息吸引兼備，股息政策明朗的車股。

梁碧嫻又指，自2015年股災後，內地政府鼓勵上市公司持續派息，同時由於投資者轉變，多了險商增加股票持倉，而這些險商一般着重派息，這會影響上市公司的政策。還有是合格境外機構投資者（QFII）的參與，一般外資都是長線投資者，會與上市公司商討派息要求，都使後者更着重派息政策。她相信是一個結構性轉變，上公市司都期望吸納一些穩定的投資者，形容是相輔相成。

她指內地派息股不只限於傳統高息的銀行和公用股，如基金內仍有不少合理派息如2至3厘、具中高位數盈利增長股票，包括非必需消費品內的家電股，該行業比較集中，企業現金流強，有較固定派息政策，又維持到中雙位數增長，派息同時增加。而基金五大持倉中便包括了美的。除外，不少工業股估值不太高，現金流強勁，特別在近年各行業供給側改革後，一些傳統產業汰弱留強後只餘下龍頭，這些公司一般都非常賺錢，亦願意派息。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]