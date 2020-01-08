藍奕邦3430萬買九龍灣商廈單位

事實上，藍奕邦鍾情購買工商物業，於2016年曾以2500萬元購入柴灣國貿中心7樓，涉及樓面達4624方呎，呎價5407元，即兩項物業共作價5930萬元。

逾3年共斥5930萬購工商物業

另市場消息指，筲箕灣道352至354號利發樓地下及閣樓B號舖，原業主原以3300萬元連租約放售，新近以2680萬元成交，減價620萬元或19%，以商舖面積700方呎計，呎價38,286元。

上述商舖目前由麵包店租用，月租約8.5萬元，即新買家可享有3.8厘。原業主2009年9月以885萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利1795萬元，升值逾2倍。

筲箕灣地舖呎價3.8萬易手

美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，獲委託負責銅鑼灣商業大廈低層全層租、售事宜，單位面積4200方呎，業主意向月租16.38萬元，呎租39元，而售價面議。

另中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事黃培權表示，由內地公司機場地產發展的深圳領航城WePark，現推售30個商舖，面積430至645方呎不等，入場費約480萬元人民幣起，折合約542萬港元。