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天晉特色戶劈價百萬易手

【明報專訊】樓市前景未明朗，個別二手業主大幅減價沽售物業。將軍澳天晉一個連平台特色戶，新近減價100萬元易手；香港置業助理分區董事劉浩勤表示，有關單位為3座低層連443呎平台特色戶，實用529方呎，原業主去年10月叫價1250萬元，新近以1150萬元成交，即累減100萬元或8%，實呎21,739元。

1150萬成交 8年升值八成

劉指出，上述原業主於2011年12月以636.5萬元一手購入單位，持貨8年，帳面獲利513.5萬元，物業期間升值81%。

港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄低價成交，市場消息指，有關單位為元宮閣中層F室，屬實用589方呎2房戶，新近以1080萬元易手，實呎18,336元。

據悉，屋苑同類型單位市價約1140萬元，即上述成交價低市價約60萬元或約5%；原業主於2009年以465萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利615萬元離場，物業升值1.3倍。

太古城兩房1080萬沽 低市價5%

利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳中心3座中層實用面積680方呎C室，屬3房戶型，原業主去年底叫價1100萬元，新近減價52萬元或5%後，以1048萬元易手，實呎15,412元；原業主2007年4月以360萬元購入，持貨近13年，帳面賺688萬元或約兩倍。

富榮未補價兩房呎售1.27萬

此外，新一輪白居二獲發確認書，帶動未補地價居屋成交。世紀21家天下黎振傑表示，大角嘴富榮花園1月至今錄得最少3宗未補地價成交，其中一宗為減價成交，為9座中層J室、屬實用484方呎兩房望園景戶，原業主去年10月叫價650萬元（未補地價）放售，新近獲外區客以618萬元（未補地價）承接，實呎12,769元，即累減32萬元或約5%；原業主1998年以165萬元（未補地價）購入單位，持貨近22年，帳面獲利453萬元或2.7倍。

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