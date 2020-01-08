天晉特色戶劈價百萬易手

1150萬成交 8年升值八成

劉指出，上述原業主於2011年12月以636.5萬元一手購入單位，持貨8年，帳面獲利513.5萬元，物業期間升值81%。

港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄低價成交，市場消息指，有關單位為元宮閣中層F室，屬實用589方呎2房戶，新近以1080萬元易手，實呎18,336元。

據悉，屋苑同類型單位市價約1140萬元，即上述成交價低市價約60萬元或約5%；原業主於2009年以465萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利615萬元離場，物業升值1.3倍。

太古城兩房1080萬沽 低市價5%

利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳中心3座中層實用面積680方呎C室，屬3房戶型，原業主去年底叫價1100萬元，新近減價52萬元或5%後，以1048萬元易手，實呎15,412元；原業主2007年4月以360萬元購入，持貨近13年，帳面賺688萬元或約兩倍。

富榮未補價兩房呎售1.27萬

此外，新一輪白居二獲發確認書，帶動未補地價居屋成交。世紀21家天下黎振傑表示，大角嘴富榮花園1月至今錄得最少3宗未補地價成交，其中一宗為減價成交，為9座中層J室、屬實用484方呎兩房望園景戶，原業主去年10月叫價650萬元（未補地價）放售，新近獲外區客以618萬元（未補地價）承接，實呎12,769元，即累減32萬元或約5%；原業主1998年以165萬元（未補地價）購入單位，持貨近22年，帳面獲利453萬元或2.7倍。