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去年獲批預售樓花1.4萬伙 4年低位

【明報專訊】2019年本港社會氣氛因爆發反修例風波而相當動盪，無論新申請預售樓花、以及批出的預售樓花數字，均為近年新低。地政總署公布，該署去年全年批出30份住宅預售樓花同意書，涉及14,137個單位，比2018年錄得的21,542伙，按年勁減7405伙或34%，相關數字為2015年錄11540伙後的4年新低。

全年新申預售僅1萬伙 6年最少

與此同時，2019年新申請樓花物業、全年共1.03萬個單位，比2018年全年1.94萬伙，按年減少逾9000伙或47%，為2013年錄得6937伙後、6年來的新低紀錄。

另地政總署資料顯示，2019年12月未接獲新樓盤申請預售樓花同意書，為2019年8月後，再次錄得「零申請」.

而累積待批樓花單位共有6262伙，相較2018年12月10,058伙，按年下跌3796伙或約38%。

滾存待批6262伙 5年新低

若以單月計算，數字亦比起11月7475伙回落約16.2%，連跌3個月、並為5年新低。至於地政總署上月批出的預售樓花同意書，除現時正發售的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park（710伙），亦有會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期項目（503伙）。

此外，仲量聯行最新發表《住宅銷售報告》指，預計2020年落成的A類單位（實用面積少於430方呎），數量約達1.19萬個，佔總體供應量的55%，細單位的落成量將創10年新高，預期發展商新盤開價，將進一步回軟以求去貨。

業界指細單位供應增 開價添壓力

另差餉物業估價署統計數據顯示，A類單位佔整體住宅新供應的比例由2010年錄約5%，急升至2019年的45%。與此同時，去年B類單位（實用面積介乎431至752方呎）的比例由50%減至34%，而C類單位（實用面積介乎753至1,075方呎）的比例也由34%跌至12%。

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