渣甸山皇第首推複式戶 周六招標

新地部署3月推沙田全新盤

至於近年奉行「月月有樓賣」策略的新地，集團副董事總經理雷霆指，旗下天水圍Wetland Seasons Park，本周六進行次輪銷售推335伙，其中331伙分層戶以價單形式發售、餘下4幢洋房招標；另樓盤加推7號價單涉89伙，此批折實價430.88萬至1743.62萬元、實呎1.17萬至1.5萬元。新地代理總經理胡致遠補充，今張價單折實平均實呎12,886元，其中21伙為特色戶，個別加價最多2%；而整批331伙折實價374.8萬至1743.62萬元，定價計市值逾24億元。雷霆續稱，集團未來兩個月將推售大埔白石角雲滙、將軍澳日出康城晉海I及II，涉300伙現樓餘貨，而沙田多石街項目計劃3月推售。

迎海‧星灣御特色戶售5600萬

另恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海‧星灣御，最新透過招標售出屋苑22座37及38樓、實用面積2742方呎複式特色戶，成交價5600萬元、實呎20,423元。據成交紀錄冊顯示，買家可獲360日長成交期，繳付15%樓價可提前入住，並可獲4%回贈和3年管理費回贈。

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，亦透過招標售出一分層戶，為今年第二宗成交；是次售出第8座6樓B室、屬4房兩套間隔，實用1625方呎，成交價3256.2萬元，實呎2萬元，買家享720日成交期；項目今年售兩單位、套現逾8480萬元。

[發展商專訪]