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新世界今年集中火力推大圍站 首兩期涉2200伙 黃浩賢：放寬按保可帶動換樓鏈

【明報專訊】近年積極發展機場「SKYCITY航天城」、啟德體育園等非住宅大型項目的新世界（0017），敲定今年新盤銷售部署。新世界營業及市務部總監黃浩賢接受專訪時表示，社會運動持續令零售和服務業受影響，但本港經濟基礎堅穩，加上九成按保樓價上限提高至800萬元，可帶動換樓鏈，集團今年將以單位總數共約2200伙的大圍站1、2期「單天保至尊」，項目賣點除坐擁交通樞紐優勢外，相較同系北角柏蔚山等樓盤，亦強化綠化設計。

明報記者 林可為

新世界去年推出土瓜灣瑧尚、何文田瑧樺、元朗瑧頤等3個全新盤，加上餘貨，全年售約930伙、連同車位銷售總套現約114億元。黃浩賢表示，集團今、明兩年銷售部署，集中在單位總數約3090伙的大圍站項目，其中第1、2期爭取最快上半年推出，示範單位設於荃灣愉景新城商場。

主打500至700呎2至3房戶

大圍站第1、2期分別提供約800個及1400個單位，其中2期設開放式戶，1期最細則為1房戶，最大戶型是實用逾千方呎的4房戶。黃浩賢強調，即使是1房戶亦不會過於「袖珍」，項目主打實用約500至700餘方呎的2至3房單位，而政府將承做九成按保的樓價上限上調至800萬元，有利帶動換樓鏈，此類單位正適合換樓客。

加強綠化設計元素

相對同系荃灣柏傲灣、北角柏蔚山等，黃透露大圍站項目其中一個賣點，是各幢住宅的公共空間、戶外範圍和住客會所，均比之前樓盤加強綠化設計元素，提升宜居空間。

另外，上述大圍站項目還設有第3期，提供約900伙，估計2021年登場。

港鐵是於2014年10月公布，由新世界投得大圍站項目發展權，當時報道指，整個項目涉地價逾103.5億元，新世界支付其中約28.5億元，餘下75億元由港鐵支付。

大圍站項目總樓面達270萬方呎，住宅部分佔約205萬方呎，商業部分約65萬方呎，市場估計住宅部分市值逾200億元，料發展商短期將申請預售樓花紙。

對今年樓市走勢，黄浩賢認為社會運動雖然持續，但本港經濟基礎良好，樓價不會突然急挫，估計今年樓價走勢橫行，上落波幅介乎5%至10%。

現樓餘貨僅70伙 強調不劈價促銷

對一手空置稅事在必行，黃浩賢指集團已屆現樓的西貢傲瀧、柏蔚山和荃灣柏傲灣，目前合共只餘約70個貨尾，並指「集團不會減價散貨，而已經買樓的用家、投資客，更不希望發展商減價，他們絕對不想一買完樓，物業就跌價，而集團提供特長成交期（新世界樓盤早前已提供1440日成交期），讓買家更容易作財務安排已經足夠，未來會繼續優化付款辦法。」

[發展商專訪]

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