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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：買香港人的心 先買傳媒的心

【明報專訊】中聯辦主任駱惠寧履新，在未見特首前先和記者會面，這個做法絕不尋常，其實是有其目的，代表駱主任的職位比林鄭更高，大家千祈唔好覺得奇怪，正如一個海軍上將去到一艘戰艦，艦長是海軍少將，上將雖然無權指揮艦上官兵，但個人行動亦不需要知會艦長。

攻心為上 攻城為下

有人話中聯辦這個職位是三煞位，對下無管治權，對上要交政績，駱惠寧應該點做？如果我是駱惠寧，首先會讀諸葛亮《出師表》說的「臣受命之日，寐不安席，食不甘味，思為北征，而先入南」，孔明出征南蠻孟獲時先問計於四川名門望族，有馬氏家族五兄弟，其中一位叫馬謖，提議孔明以「攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下」，令到孟獲馴服，就可以安心北伐中原。

傳媒主導社會運動

今天中央政府對香港依然要打心戰，因為兵戰很容易，但解放軍出動，代表一國兩制玩完，外國有藉口插手香港及中國事務，中美貿易一定傾唔掂，美國甚至對中國實施制裁，實實在在是兵戰為下，就算是打心戰都要分層次去打，收買香港人的心，先買傳媒的心，所以，駱主任連特首都未見，首先就與傳媒「交心」。我相信大家都知道，經歷長達7個月的社會運動是由傳媒主導，市民收到的信息是由傳媒發放給我們的，如果信息經過過濾，或者未能全面報道，市民就不能夠收到中立以及全面的信息，駱主任首要責任就是確保市民收到正確無誤信息，相信一般市民都不會反對。

駱主任以非常窩心的形象見記者，即使是敵對方都唔好意思講壞話，最多會話駱主任的表現不過不失。

不過，大家千祈唔好以為不過不失就是不過不失，其實這是天大的好說話，我們不知道以後的發展，但總括來說，這是一個好的開始。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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