周顯：做不賺生意 學適應巿場

尋找世界大戰也能賺錢項目

那為什麼我要搞這些賺不了錢的產業呢？一來要適應市場，學識新嘢；二來，我常常有危機意識，覺得地球太危險，一定要有些產業在手，假如世界大戰發生，也能賺到錢的。

這些生意包括什麼呢？我想到的，第一是黑市金融，即是洗黑錢，賭場也可，食物貿易（安全過做農民），保安公司，最好當然是美國那些有槍有炮的啦！有朋友開網絡安全公司，做黑客和防止黑客，均大有錢途，航空公司和私人飛機租賃，拍戲，做網紅……但做銀行、股票這些傳統金融行業就危危乎了。

我最喜歡的電視節目之一，就是Doomsday Prep，講人們如何預防世界大戰，又儲糧食，又造地堡，我覺得這些人才是真的有遠見。

最後要講一講，日前見到朋友Phemey搞課程，教人如何開女生宿舍，幾十人上課學習，我覺得，他簡直是個天才。開女生宿舍，是多麼有意義，多麼有商機的事業，怪不得有這麼多人去報讀。

[周顯 投資二三事]