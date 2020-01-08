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經濟
2020年1月8日星期三
技術取勝
投資策略
新經濟再掀炒風 騰訊單月升18% 美團再破頂 120億元追買「ATM」
花旗唱好阿里健康平安好醫生
第三方支付備付金 獲年息0.35厘
港元升見兩年高 拆息全線回落
中國外儲微增至31079億美元
恒大武漢項目出意外 拖累股價逆市挫
新石或成今年首破千倍認購新股 昨截孖展已745倍超購 九毛九吸資433億
港交所交易後業務主管辭任
港大降GDP預測 料第四季跌3.3%
黃光裕胞妹上周沽清國美持股
新昌創展遭入稟清盤追債
長建投資吉林智慧能源項目
星金管局收21份虛銀申請 預計今年6月公布結果 料2021年營運
私募公司家族辦公室申牌照 證監發指引
龍湖金茂建業 去年賣樓齊超標
東亞沽柬金融公司股權
Tesla市值突破800億美元 交付量創新高 中國發展順暢
Impossible Foods推兩款人造豬肉
迪士尼串流平台 巴克萊估值8424億
張兆聰：大巿偏弱 內需股回勇
植耀輝：受惠中概股回歸 港交所260元可買
技術取勝：信義光能中線強勢未變
中電2000萬資助基層膳食
劉思明：藥品網銷成勢 阿里健康當頭起
周顯：做不賺生意 學適應巿場
湯文亮：買香港人的心 先買傳媒的心
新世界今年集中火力推大圍站 首兩期涉2200伙 黃浩賢：放寬按保可帶動換樓鏈
渣甸山皇第首推複式戶 周六招標
敏華老闆斥5.5億 掃駿嶺薈3幢洋房
去年獲批預售樓花1.4萬伙 4年低位
天晉特色戶劈價百萬易手
藍奕邦3430萬買九龍灣商廈單位
摩根：企業信心主宰內地經濟 可吼去年基本面受影響板塊
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技術取勝：信義光能中線強勢未變
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【明報專訊】平安好醫生暫受制60元（圖）
玖龍紙業7.7元為短線支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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