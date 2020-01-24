植耀輝：受惠中概股回歸 港交所260元可買

【明報專訊】近期本地投資市場一個熱門話題——攜程及網易有意來港上市。有關中概股回歸的消息及憧憬自去年中已不斷發酵，自阿里巴巴（9988）來港第二上市後，投資者亦預期將有更多中概股登場。事實上，中概股回歸有其實質原因，自去年開始美國有不少聲音指要加強監管中概股，去年底美國證監會（SEC）及美國公眾公司會計監管委員會（PCAOB）更發表聯合聲明，建議實施更嚴格的信息披露要求，以及施加更多有關新證券發行之限制。
美有不少聲音 指要加強監管中概股
過往中國公司若打算在美國上市集資，由於實際營運點在中國，審計也都在中國境內，審計團隊只需向SEC提交20-F審計報告便可，然而一些較敏感資料，包括審計底稿及具體營運資料等的一些關鍵資訊並不會交給美國SEC，導致資訊獲取上造成市場不公平現象，因此SEC要求日後或須加強信息披露，以及在再融資上須滿足更高要求。這對現時在美國上市之中概股而言，未來發展上將構成巨大風險和挑戰，亦因此有更大誘因，令更多中概股打算回港作第二上市。
另一因素則似乎是與投資者的喜好有關。雖然「北水」暫時仍未能買阿里巴巴，但港交所今年有相當大機會在諮詢後將同股不同權股份納入成分股，以阿里之規模，肯定會得到更多投資者垂青，中概股中亦不乏大家耳熟能詳之股份，例如京東、百度及網易等。
可以預期，當北水可以參與第二上市之股份時，預料會對交投以至內地科技股投資氣氛有更大幫助。港交所（0388）則有望受惠。當然股價近日已累升不少，但若回落至260元附近，筆者認為值得買入作中長線持有。