植耀輝：受惠中概股回歸 港交所260元可買

美有不少聲音 指要加強監管中概股

過往中國公司若打算在美國上市集資，由於實際營運點在中國，審計也都在中國境內，審計團隊只需向SEC提交20-F審計報告便可，然而一些較敏感資料，包括審計底稿及具體營運資料等的一些關鍵資訊並不會交給美國SEC，導致資訊獲取上造成市場不公平現象，因此SEC要求日後或須加強信息披露，以及在再融資上須滿足更高要求。這對現時在美國上市之中概股而言，未來發展上將構成巨大風險和挑戰，亦因此有更大誘因，令更多中概股打算回港作第二上市。

另一因素則似乎是與投資者的喜好有關。雖然「北水」暫時仍未能買阿里巴巴，但港交所今年有相當大機會在諮詢後將同股不同權股份納入成分股，以阿里之規模，肯定會得到更多投資者垂青，中概股中亦不乏大家耳熟能詳之股份，例如京東、百度及網易等。

可以預期，當北水可以參與第二上市之股份時，預料會對交投以至內地科技股投資氣氛有更大幫助。港交所（0388）則有望受惠。當然股價近日已累升不少，但若回落至260元附近，筆者認為值得買入作中長線持有。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]