迪士尼串流平台 巴克萊估值8424億

相當於龍頭Netflix69%

巴克萊的計算方法，是以迪士尼整體企業價值，減去核心業務的企業價值。迪士尼整體企業價值約為3200億美元，其中電影製作和主題樂園等核心業務的企業價值為2130億美元，因此得出Disney+的逾千億美元企業價值。

企業價值是將市值與短期和長期債務結合的估值方法。自Disney+推出以來，迪士尼股價上漲了6%，市值達2600億美元。Netflix的市值為1440億美元。巴克萊指出，迪士尼串流媒體業務的高估值，可能會令迪士尼股價未來跑輸大市。迪士尼未公布最新的Disney+訂戶數量，僅表示在11月推出首日，就吸引到超過1000萬訂戶註冊。

迪士尼將於2月公布最新財報，預計屆時將公布Disney+的訂戶數據。券商Rosenblatt Securities預期，今年3月前，Disney+的訂戶數量可望達到2500萬。迪士尼的目標是在2024財年結束前，將Disney+全球訂戶數量增至6000萬至9000萬。截至10月，Netflix的全球訂戶達1.58億。

（綜合報道）

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