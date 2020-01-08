Impossible Foods推兩款人造豬肉

美股三大指數早段下滑

新的人造豬肉產品在香港和新加坡的廚師協助下開發，可用以製作燒賣、餃子等點心。中國是全球最大豬肉消費國，預料將成為Impossible Foods的重要市場。漢堡王（Burger King）部分美國分店亦將於本月稍後以Impossible Sausage製作限定產品Impossible牛角包三文治。

美國與伊朗的緊張形勢令美股早段受壓，三大指數下滑。製藥公司默克（Merck）與晶片大廠英特爾（Intel）早段股價跌1至2％，拖累道指向下。能源和地產股是標普500指數表現最差的板塊，早段各跌逾0.8％。 國際油價有回吐，布蘭特期油回落至每桶68美元水平，紐約期油跌穿每桶63美元。金價由接近7年高位回落，期金在每盎司1570美元左右徘徊。昨公布的部分數據比預期好。美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月非製造業指數為55，去年11月為53.9。不過去年11月的美國耐用品訂單修正後按月跌2.1%，前值跌2%。

（綜合報道）

[國際金融]