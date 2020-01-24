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Tesla市值突破800億美元 交付量創新高 中國發展順暢

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）的汽車產量和交付量創新高，並完成全年交付量目標，刺激股價上漲，市值突破800億美元。特斯拉昨早段股價升逾1%。按周一收市價451.54美元計算，特斯拉市值達814億美元，幾乎相當於美國汽車巨頭通用汽車（GM）和福特（Ford）的市值總和。特斯拉的上海超級工廠已開始交付國產Model 3，並啟動了國產廉價版（SUV）運動型多用途車Model Y的生產計劃，在中國的增長前景助股價上揚，連帶行政總裁馬斯克的身家也水漲船高。

根據彭博社的數據，馬斯克過去3個月的身家增加60億美元，達到285億美元，是美國第20大富豪。

大約1年前，特斯拉因交付的車輛數目少於預期，要裁員節省開支，並在市場大舉融資，令投資者和分析師對其前景深感憂慮。不過特斯拉自此大翻身，並在第三季出乎市場意料獲得利潤。第四季其電動車產量和交付量均超過10萬輛，雙雙刷新紀錄。2019年全年交付了36.75萬輛汽車，實現了特斯拉的年度目標。

上海廠1年內完成建廠產車

馬斯克昨日現身上海超級工廠，主持首次向公眾人士交付國產Model 3的儀式。之前上海廠房先向內部員工交付。該廠房由動工興建至新車交付僅在一年內完成，被外界稱為「上海速度」。馬斯克昨亦公布Model Y生產項目正式啟動。他預期Model Y的需求，將超過特斯拉其他所有電動車的總和。按照規劃，預計Model Y將於2020年稍後實現小批量交付。Model Y的後輪驅動長續航版，續航里程達540公里。在超級充電站充電15分鐘，即可補充行走270公里的電量。它的最高時速為209公里，由靜止加速至時速100公里需時5.8秒，現已開始接受預訂。

馬斯克料Model Y需求超其他款總和

馬斯克稱，上海超級工廠未來不僅會生產Model 3及Y，還將加入其他車型的生產，另將會設單獨的中國設計中心，製造適合中國市場的電動車。特斯拉預期，今年將在中國生產15萬輛Model 3，即每周3000輛，未來將提升至每年25萬輛，當中包括Model Y。

特斯拉在中國的增長前景，激發了投資者的興趣。特斯拉現時的市值較通用汽車高59％。通用汽車在周一收市時市值為512億美元，福特為363億美元。投行Wedbush分析師Dan Ives稱，特斯拉近期的升浪，除了部分源於空頭補倉，也受到基本面改善所帶動。

通用福特第4季銷售按年倒退

特斯拉周一收市時，股價較176.99美元的去年5月低位漲155％。以交易量計算，特斯拉目前的沽空率約15%，較去年近25%的沽空率顯著回落。雖然惡劣的時刻已經過去，但分析師警告，仍須關注特斯拉上半年的交付數據及利潤率，因為其在中國減價促銷，在美國又面對電動車的競爭加劇。美國整體汽車需求疲軟，通用汽車和福特第四季銷售按年倒退。

此外，優步（Uber）公布，與韓國現代汽車合作發展空中的士，目標在2023年推出市面。研發中的空中的士將垂直起飛和降落，可容納4名乘客，最高時速290公里。

（綜合報道）

[國際金融]

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