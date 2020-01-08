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星金管局收21份虛銀申請 預計今年6月公布結果 料2021年營運

【明報專訊】香港在兩年多前表示要發展虛擬銀行，推動區內競爭。新加坡金融管理局昨日公布，當局已收到21份數字銀行（Digital Bank）的牌照申請，其中7份為全銀行牌照申請而餘下14份則為批發銀行牌照申請，預計今年6月公布審批結果，並預期於2021年中開始營運。

明報記者 溫藹紅

新加坡金管局曾於去年表示，會發出5張數字銀行牌照，其中包括2張屬全銀行牌照及3張批發銀行牌照。當局昨日稱，所收到的申請當中，包括電商、科技及電訊公司、金融科技公司等不同行業。據消息指出，部分已在港獲發虛擬銀行牌照的公司，包括螞蟻金服、尚乘集團與小米（1810）已表示會申請當地批發銀行牌照。另外雷蛇（1337）、騰訊投資的遊戲平台運營商Sea，以及東南亞最大獨角獸Grab等亦表示將申請牌照。

螞蟻金服小米雷蛇表示申請

然而，相比其他亞洲地區，新加坡發展虛擬銀行起步稍慢（見表）。日本早在2000年便推出第一家虛銀Japan Net Bank；韓國則在2015年底批出K bank及Kakao Bank兩家虛銀，及後於去年10月時再次開放申請；台灣亦於去年7月批出3家虛銀。至於本港早於去年已批出8個虛擬銀行牌照，其中眾安虛擬銀行（Za Bank）於去年12月中宣布試業，其他7家則預計於今年內陸續推出服務。

智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪表示，目前新加坡銀行牌照申請熱烈，主要是由於現時銀行業已缺乏競爭力，因此當地一推出數字銀行牌照，擁有較多資本的公司便頻頻加入，從而推動其業務發展，加上虛擬銀行基本上由非銀行機構組成，預料未來金融業將出現新生態，有助提高城市競爭力。

分析料行業現新生態 助提高城市競爭力

無論香港或新加坡，參與申請的機構當中不乏中資公司，或反映兩地的金融地域優勢。陳家豪認為，有公司擬於兩地同時部署虛銀，將有利於其資金流通，推動其在零售或中小企的交易，並能提高業務發展的靈活性，又指香港與新加坡的經濟發展基礎及方向不一，因此兩地之間並非競爭關係，反而是相輔相成。

相關字詞﹕陳家豪 數字銀行 小米 螞蟻金服 雷蛇 牌照 虛擬銀行 新加坡

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