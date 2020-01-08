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新昌創展遭入稟清盤追債

【明報專訊】香港膠飯盒品牌「ClipFresh」所屬的上市公司新昌創展（1781）及其附屬公司，前後遭南洋商業銀行、王道商業銀行及富邦銀行（香港）追討欠款及利息，同時遭中國信託商業銀行（中國信託）及渣打銀行（香港）入稟清盤，涉總欠債連利息共1.19億元。該集團指，已於去年尋求配售集資2200萬元，及尋求協商撤消訴訟及清盤呈請。

新昌創展的股份昨日繼續買賣，收報0.207元，跌6.76%，成交額只有88.66萬元。

前年上市 去年突涉足汽車產品

該集團公告指，其分別遭南商、富邦及王道追討1958.42萬、716.27萬及3462.59萬元欠債及利息。渣打（香港）及中國信託則分別入稟4份清盤呈請，分別追討欠款1355.8萬及4468.09萬元，當中處理中國信託3份清盤呈請，將於2月12日開審處理。公司指出，已於去年12月23日與劉權清訂立配售協議集資2200萬元用於償付部分欠債及與清盤呈請相關的款項，並擬與債權銀行商討撤消訴訟及清盤呈請。

公司稱已尋求集資2200萬償債

該集團自2018年10月4日以每股1.1元上市，集資淨額約9770萬元，但是到去年中第四季起業務醞釀新變化，涉足汽車產品獨家經銷，甚至部署配售債券集資6000萬元。到去年12月9日原主席及董事湯應潮夫婦等為首原管理層辭職，到大除夕前集團即自爆有即期償還銀行及其他欠款逾2.04億元待處理，需要向劉權清配售集資解困。事隔一個多星期，該集團即被銀行追債及申請清盤。

相關字詞﹕中國信託商業銀行 王道商業銀行 富邦銀行（香港） 渣打銀行（香港） 南洋商業銀行 新昌創展

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