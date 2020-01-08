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黃光裕胞妹上周沽清國美持股

【明報專訊】港交所股權披露最新資料，國美（0493）非執董、大股東黃光裕胞妹黃秀虹於上星期四（2日）突然於場外沽售所持全部1.65億股股份，每股平均作價為0.74元，相當於涉資約1.2億元，但申報顯示這筆交易不涉及現金，而是「以現金以外資產」完成。

申報「以現金以外資產」交易

目前未知與黃秀虹交易的是誰，亦未知曉是以甚麼資產去交易；國美透過公關代表回應稱黃秀虹行為屬個人投資決定，相關動作對集團運作不構成影響。

雖然黃秀虹出售國美股份只佔總股本0.76%，但近年頻傳國美創辦人兼大股東黃光裕會提前出獄並重掌國美傳言下，黃秀虹此舉難免會惹來揣測。例如去年2月黃光裕母親曾嬋貞卸任北京國美電器有限公司法定代表人，市場推測是黃光裕重掌公司徵兆，北京國美電器曾是國美控股股東；同年4月內媒引述國美零售投資關係總監李虹指黃光裕將於今年出獄及回歸國美，但其後澄清指未曾收過任何有關出獄通知。按黃光裕2010年5月被判處14年及因表現良好獲減刑21個月計，他最快應該明年2月獲釋。至於黃秀虹，除是黃光裕胞妹外，08年黃光裕及妻子杜鵑先後被拘捕下，黃秀虹接任黃光裕私人投資公司鵬潤投資董事長職，執掌黃光裕最主要資產。2010年身在獄中黃光裕與時任國美主席陳曉爭權，亦是由黃秀虹充當黃光裕代表，可見黃秀虹對黃光裕重要性或只僅次杜鵑。

相關字詞﹕黃光裕 黃秀虹 國美

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